La storia della piccola Indy Gregory ha commosso il mondo intero. La bambina di soli 7 mesi è gravemente malata e negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che i giudici della Corte Europea di Strasburgo hanno respinto la richiesta della sua mamma e del suo papà e accolto quella dei medici: staccare il supporto vitale che continua a tenerla in vita.

Dopo tutte le porte chiuse, dopo le battaglie legali perse a Londra, i genitori della piccola Indy Gregory si sono aggrappati all’ultima speranza. La loro bambina è affetta da una grave malattia mitocondriale, contro la quale combatte sin dalla nascita. È attaccata ad un supporto vitale che da 7 mesi la tiene in vita. Per i medici non ha speranza di sopravvivenza e continuare a tenerla in quello stato, significherebbe prolungare la sua agonia.

Tuttavia, i genitori non hanno intenzione di arrendersi ed hanno raccontato la storia della loro bambina al mondo intero.

Come genitori crediamo sia nostro dovere fare tutto il possibile per proteggere nostra figlia. Ma abbiamo il cuore a pezzi perché i tribunali e il servizio sanitario nazionale non stanno facendo di più per aiutarci. La malattia di Indy impedisce alle cellule del suo corpo di produrre energia e secondo loro si tratta di una condizione incurabile. Per cui, è inutile tenerla in vita. Vogliono staccare le macchine. Per ora il trattamento le impedisce di soffrire, ma dicono che non guarirà mai e quindi vogliono addormentarla per sempre. Noi non possiamo permetterlo.

La piccola Indy Gregory è attualmente ricoverata presso il Queen’s Medical Center (QMC) di Nottingham. Dean Gregory e Claire Staniforth, questi i nomi della sua mamma e del suo papà, hanno dichiarato che la loro bambina inizialmente stava rispondendo al trattamento, ma è peggiorata a causa di un’infezione.

Il giudice, tuttavia, ha rifiutato ogni richiesta di questi due genitori, accogliendo quella dei medici. Nella sentenza si legge: