La prima ricostruzione degli inquirenti sulla tragica morte del piccolo Diego Bimbo morto a Matera, la prima ricostruzioni degli inquirenti su ciò che è accaduto..

Nella giornata di ieri, è avvenuto un evento davvero drammatico a contrada Marinella, a Metaponto, in provincia di Matera. Il piccolo Diego mentre stava giocando fuori la sua abitazione con i suoi cani, è sparito nel nulla. Le ricerche sono continuate per tutta la notte, fino a questa mattina, quando è stato ritrovato, ma ormai senza vita.

La comunità, e tutta la sua famiglia, sono sconvolti dall’accaduto. Infatti tutti i cittadini sono in lutto per questa tragica perdita.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, nella mattinata di ieri, venerdì ventisette marzo, il piccolo era fuori casa a giocare con i suoi cani.

Quando all’improvviso è sparito nel nulla. I genitori, si sono subito allarmati ed hanno chiamato le forze dell’ordine, che hanno subito avviato le ricerche immediatamente, con l’aiuto dei vigili del fuoco, della protezione civile, dei sommozzatori, dei droni e dell’elicottero.

Insieme a loro, ci sono stati anche i cagnolini della famiglia, che hanno aiutato gli inquirenti in questa ricerca. Nella mattinata di oggi, però il corpo del bimbo è stato ritrovato alla riva del fiume Bradano, ormai senza vita.

Sul suo corpicino non c’erano segni di violenza, infatti l’ipotesi più plausibile per le forze dell’ordine, è che sia stato un incidente. In base alle informazioni rese note, si pensa che nella giornata di ieri, il piccolo Diego stesse camminando sull’argine del fiume.

All’improvviso deve essere scivolato e non deve essere più riuscito ad uscire. Questa mattina, quando le acque si sono abbassate i cani molecolari, sono riusciti a ritrovarlo. Era sulla riva quasi completamente ricoperto di fango.

Diego era il figlio unico di una coppia di imprenditori agricoli. Il suo corpicino è stato ritrovato a cinquecento metri dalla sua abitazione.

Gli inquirenti non hanno ancora concluso le indagini, stanno cercando di far luce su tutto ciò che è accaduto. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.