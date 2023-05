La richiesta al Sindaco è quella di un funerale pubblico per la neonata trovata senza vita in un cassonetto della Caritas a Milano

La vicenda della neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas a Milano, è entrata nel cuore di tantissime persone. La consigliera comunale Deborah Giovanati si è rivolta al Primo Cittadino Beppe Sala per organizzare un funerale pubblico per la piccola.

Una decisione che ha commosso tutti i cittadini, perché quella neonata trovata morta non ha una madre e non ha un padre, ma è diventata la figlia di tutti.

La spiacevole vicenda è accaduta lo scorso 28 aprile, in zona Città Studi a Milano. Un pensionato ha notato una manina che sbucava da una felpa gettata nel cassonetto della Caritas. Ha inizialmente pensato che si trattasse di una vecchia bambola e ha richiamato l’attenzione di un altro pensionato. Ma ben presto i due si sono resi conto che si trattava di un piccolo essere umano e hanno subito lanciato l’allarme.

Dopo l’esame autoptico, è emerso che la piccola era già deceduta al momento dell’abbandono. Le forze dell’ordine stanno indagando, con la speranza di riuscire a rintracciare la madre. Questa potrebbe trovarsi in pericolo, a seguito di infezioni riportate dopo un parto in casa. Saranno fondamentali i video delle telecamere di sorveglianza della zona.

Nel frattempo, prima della sepoltura, sarà importante dare un nome e un cognome alla piccola e il compito spetterà alla Procura della Repubblica.

La lettera per il Sindaco: la neonata è la figlia di tutti

La consigliera comunale ha scritto una lettera al Sindaco: