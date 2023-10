Parla oggi la proprietaria del cane di razza Rottweiler caduto da una finestra a Roma, sfiorando una donna incinta che passeggiava. La donna teme per la sua famiglia: è stata minacciata di morte

Dopo l’incidente avvenuto a Roma, parla la proprietaria del cane caduto dalla finestra di casa sua. Il Rottweiler purtroppo è deceduto, mentre non ci sono state conseguenze gravi per la donna incinta che si trovava a passare di lì durante la sua caduta. La donna ha detto di avere paura per la sua famiglia, visto che è stata minacciata di morte dopo quello che è accaduto.

Emilia Monika Pawlak è la proprietaria di Cody, il cane di razza Rottweiler che è caduto dal terzo piano di un palazzo che si trova in via Frattina a Roma. Intervistata da Fanpage ha raccontato quanto accaduto lo scorso 27 ottobre.

La donna era appena rientrata dalla passeggiata con il suo Cody. Aveva tirato fuori il cibo dal frigo ed era andata in bagno. A un certo punto la commessa del negozio sotto casa ha iniziato a chiamarla in modo disperato. Lei è scesa è a visto Cody a terra e una signora accanto al portone a destra.

Emilia Monika Pawlak si è subito fermata a chiedere alla donna se potesse fare qualcosa per lei, visto che era sotto choc. Insieme al compagno Gabriele hanno anche cercato di portare il cane dal veterinario, ma glielo hanno impedito.

Eravamo pronti, ma ci hanno detto che non potevamo spostarlo e che per lui sarebbe arrivata un’ambulanza scortata dalla polizia. I vigili hanno chiamato il medico della Asl, che ci ha messo due ore ad arrivare.

La proprietaria del cane caduto dalla finestra ha ricevuto minacce di ogni tipo

Ci hanno accusati di tutto, formulando le ipotesi più assurde di maltrattamento sugli animali, di spari, droga, addirittura prostituzione. È molto grave che siano stati diffusi i dettagli di dove abito, perché ora ho paura per la mia famiglia, ho due figli minorenni.

Per la donna sono giorni difficili. Emilia sta ancora aspettando una chiamata dalla donna incinta.