In una nuova intervista con Il Corriere della Sera la madre di Miriam Ciobanu è tornata a parlare della rabbia che prova nei confronti del fidanzato della figlia. Per questo motivo ha voluto anche mandarlo via dal suo funerale, poiché per lei la sua presenza non era gradita.

La donna, già poche ore dopo il sinistro in cui la 22enne ha perso la vita, ha dichiarato di aver perdonato il suo investitore. Alessandro Giovanardi quella sera era andato a casa di alcuni amici per festeggiare Halloween.

Intorno alle 4 del mattino ha ripreso la sua Audi A3 per tornare a casa. Tuttavia, è proprio durante il tragitto che ha investito Miriam. La ragazza in realtà aveva in programma di dormire dal suo fidanzato.

Dopo la cena, infatti, sono tornati insieme a casa di lui. Però è proprio durante la notte che i due hanno avuto uno discussione. La 22enne prima di uscire ha provato a chiamare il padre per farsi andare a riprendere e forse anche per sfogarsi di ciò che era successo.

Tuttavia, l’uomo non ha risposto alle sue telefonate. Alla fine stufa di aspettare, ha deciso di andare via a piedi e di tornare a casa. Tommaso nella sua versione ha detto di aver provato a convincerla a risalire in auto, ma lei non ne voleva sapere.

Nel giorno del suo funerale, lui si è presentato in chiesa, ma quando la madre se ne è resa conto, gli ha detto che la sua presenza non era gradita.

Le parole della madre di Miriam Ciobanu sul fidanzato

La mancanza di rispetto parte da molto prima, da un incidente non raccontato e da tante altre cose. Era un ragazzo non responsabile nei confronti di mia figlia. La responsabilità verso il prossimo è un dovere, non una possibilità. Credo che quella notte le cose sono andate in modo molto diverso, ma il telefono di Miriam chiarirà le cose. Possono aver anche discusso e lei può essersene andata arrabbiata, ma lui il mio numero lo aveva.