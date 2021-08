La rabbia di Piera Maggio su Facebook: “Eliminate tutti i video e le foto”

Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, ha espresso la sua rabbia dopo che le foto del matrimonio del suo primogenito Kevin Pipitone sono state diffuse sul web, senza il consenso della famiglia. Una cerimonia privata, che è stata resa pubblica senza tener conto del volere degli sposi.

A pubblicare l’appello sui social network, è stata la collaboratrice della madre della bimba scomparsa a Mazara del Vallo. In un post su Facebook si legge:

Purtroppo sono state rese pubbliche dei video e foto del matrimonio del figlio di Piera Maggio, senza il consenso dei diretti interessati. Come ben sappiamo, spesso succede che dei followers, profili, pagine ecc.. su vari social network copiano il materiale e lo ripubblicano! Infatti, voilà la diffusione sui Social. Erano momenti e immagini PERSONALI E PRIVATI che la famiglia NON AVREBBE ASSOLUTAMENTE VOLUTO che fossero diffuse, tant’è che non hanno rivelato neanche la data del matrimonio sui social, NE PUBBLICATO personalmente foto e video. Se e quando decideranno diffondere momenti personali della propria vita, sarà una loro scelta personale. Sappiamo benissimo tutti, che Piera Maggio in tutti questi anni, ha sempre cercato di proteggere la privacy di suo figlio ed era quello che avrebbe voluto che fosse stato anche adesso. Quindi, chiediamo gentilmente di eliminare tutti i video e foto del matrimonio dai social network. Sicuri della vostra comprensione. Grazie

Piera Maggio e il figlio Kevin Pipitone

Piera Maggio ha sempre parlato pubblicamente di sua figlia e non ha mai smesso di combattere per 17 anni. Anni durante i quali ha invece cercato di far vivere nella privacy il figlio Kevin. Il ragazzo non è mai apparso in tv, ma ha sempre sostenuto la sua mamma durante l’incessante battaglia. Si è esposto soltanto il giorno del 18° compleanno di Denise Pipitone, quando ha scritto alla sua sorellina una commovente lettera che ha fatto il giro del web.

Oggi Kevin è un uomo e ha coronato il suo amore con il matrimonio. La data non è stata resa pubblica, ma le foto si sono comunque diffuse sul web. Ora Piera Maggio chiede che vengano rimosse.