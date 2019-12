La ragazza scomparsa "Mamma l'uomo che porta il taxi è strano, è sospetto" Dopo questo messaggio scompare per 14 ore. Il fratello lancia un appello condiviso milioni di volte in poche ore. Ma proprio 14 ore dopo viene ritrovata la ragazza spiazzando tutti.

A volte vuoi solo divertirti e allora perché avvisare, no? Questa è la filosofia di molti giovani. Ma alcuni portano questa filosofia a punti estremi. Come questa giovane messicana di cui parleremo dopo. Questa è Laura Karen Espíndola, residente a Città del Messico, che ha mobilitato le forze di sicurezza della capitale messicana quando ha fatto credere alla sua famiglia che era scomparsa dopo non essersi più fata sentire per più di 14 ore.

Tutti erano molto preoccupati. Apparentemente la giovane Laura era sola in una discoteca della città conosciuta come Kali Bar dove, come chiarito dopo le indagini, entrò alle 4:30 del 3 dicembre e la lasciò alle 2:30 del mattino. al mattino presto del giorno successivo. Le autorità sono state in grado di determinarlo dalla visione dei video delle telecamere di sicurezza del locale.

Laura è stata accompagnata da un uomo la cui identità è sconosciuta, ma nei video quest’uomo, vestito con una camicia e jeans blu, l’abbraccia e conversa con la ragazza. Questo è successo alle 22:05 di martedì 3 dicembre.

Poche ore prima di queste scene Daniel Espíndola , il fratello di Laura, stava chiedendo aiuto attraverso i suoi social network per individuare la giovane donna che pensava fosse sparita. Su Facebook e Twitter ha creato due pubblicazioni con la descrizione di sua sorella e una fotografia allegata .

La sua pubblicazione è stata rapidamente condivisa da milioni di persone e i social network hanno fatto circolare per ore queste informazioni condivise milioni di volte. Ora, ciò che ha causato la preoccupazione di suo fratello era quello che sua sorella aveva detto ore prima di scomparire, quindi ha commentato quanto segue:

“Amici, ho bisogno del vostro aiuto, mia sorella è scomparsa, stava arrivando da Tlalpan, attraverso la metropolitana Anaya, lì è salita su un taxi e intorno alle 21:00 è arrivato il suo ultimo messaggio che diceva che l’autista sembrava sospetto, non siamo nemmeno riusciti a chiamarla”, ha commentato il fratello preoccupato.

Nel video puoi vedere Karen arrivare a casa sua

Il capo del governo Claudia Sheinbaum, ha contattato i parenti di Laura, ai quali ha comunicato il suo più grande interesse nel trovare la ragazza e portarla in salute a casa sua. Fu allora che fu avviata una ricerca del suo dispositivo per trovare la posizione di Laura, che si trovava a soli 800 metri da casa sua, a Coapa in un locale.

Fu l’avvocato Ernestina Godoy, che in seguito informò tutte le persone interessate che la giovane donna era in buona salute che era tornata a casa e l’unica cosa che disse era che voleva riposare. Sono state davvero molte le persone indignate dal comportamento della giovane..