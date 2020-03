La reazione di una donna delle pulizie che ha trovato una borsa con 2.000 euro all’interno Trova una borsa sul marciapiede. Quando vede cosa c'è al suo interno resta senza parole e corre subito dai carabinieri.

Spesso si dice che tutti lodano e difendono la verità, la giustizia e le buone maniere, ma quando qualcuno decide di essere onesto , finiscono per essere individuati e criticati. Non è facile, quindi , per mantenere la coerenza tra ciò che si pensa e ciò che si fa. Ecco perché le persone oneste sono così preziose. In essi c’è una dose di coraggio e una chiara volontà di essere coerenti.

Purtroppo i tempi che corrono non ci riempiono di troppe speranze, tuttavia, a Burgos, in Spagna, si è verificato un evento eccezionale che è diventato una notizia virale, dal momento che una persona ha recuperato una borsa perduta con documentazione e più di 2.000 euro in contanti.

La borsa non è apparsa per magia, ma grazie all’azione nobile di un impiegato del servizio di pulizia che l’ha trovata e consegnata alla polizia locale di Miranda de Ebro , Burgos.

In particolare, l’impiegato del servizio di pulizia ha trovato la borsa sul marciapiede della Real Aquende e , senza pensarci due volte, l’ha consegnata a una pattuglia della polizia che stava attraversando l’area ed era in servizio per strada.

Grazie ai documenti di identificazione, le autorità si sono messe in contatto immediatamente con la persona che aveva smarrito la borsa e, in seguito , procedió per consegnarlo. “ Vogliamo già vedere questi atti di onestà replicati in più persone. Il mondo sarebbe diverso ” , ha detto un ufficiale.

Tuttavia, fonti municipali hanno indicato che questo non è un evento isolato e hanno ricordato che la polizia locale di Miranda de Ebro offre ai cittadini il servizio di oggetti smarriti , che consente ai cittadini di consegnare oggetti che sono stati trovato o recuperato quelli che sono tuoi grazie , a volte , a queste consegne.

“ Quando questi oggetti vengono consegnati, ricevono un numero di iscrizione e quando vengono raccolti, vengono acquisiti i dati personali della persona in questione.

Per raccoglierlo, alla persona viene chiesto quali siano le caratteristiche e le singolarità dell’oggetto e le fotografie possono anche essere fornite se sono disponibili ” , hanno affermato le autorità .

Quando trascorrono due anni e un giorno senza che l’oggetto venga raccolto, la persona che lo ha depositato viene contattata per procedere con la rimozione.

Proprio come la nostra eroina senza nome ed eroina oggi, le persone oneste non hanno in mente la necessità di piacere a tutti. Sono a disagio con l’ipocrisia e quindi non esitano a praticare l’unica lingua che conoscono: la sincerità .

Essere onesti significa avere il coraggio di difendere sempre la verità in ciascuno dei contesti. Inoltre, quell’onestà che si cerca di mantenere per se stessi , lo richiede anche agli altri. Grazie a questa umile donna per averci ricordato che tutti possiamo fare il cambiamento.

Condividi questa storia con la tua famiglia e i tuoi amici e , se conosci persone caratterizzate da onestà infaticabile, non esitare a tenerle sempre vicine. Per certo sarà imparare un sacco con loro e stimolarvi a essere qualcuno meglio .