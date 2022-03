Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la Regina Elisabetta è in sedia a rotelle. Sembra che la sovrana d’Inghilterra stia annullando tutti gli eventi poiché non vuole che gli altri la vedano. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo essere guarita dal Covid, sembra la Regina Elisabetta stia usando la sedia a rotelle come mezzo di supporto per muoversi. A rivelare un altro campanello d’allarme sullo stato di salute della sovrana d’Inghilterra è stato il “Daily Mail“.

Per tanto, sono numerosi gli eventi pubblici a cui la donna sta rinunciando. Non solo, sembra che non porti più neanche i suoi cani a fare le passeggiate. Tuttavia, sembra che la regina non voglia apparire in pubblico in sedia a rotelle.

Il motivo di questa scelta è da rintracciare nel suo orgoglio. La sovrana si vergogna di essere vista su una sedia a rotelle dal pubblico ma non solo. La sedia a rotelle le ricorda le foto scattate alla sua sorella defunta, la principessa Margaret, nell’anno 2001. Attualmente lei stessa sta portando a conclusione solo eventi di breve durata. Tra questi ultimi per esempio, qualche udienza privata al castello di Windsor.

Come parteciperà la Regina Elisabetta alla cerimonia funebre in memoria del Principe Filippo

Quando si tratta di apparire in pubblico la sovrana utilizza un bastone da passeggio. Al momento non ha nessuna intenzione di farsi vedere su una sedia a rotelle. Tuttavia, per quanto riguarda la celebrazione della cerimonia funebre in memoria del Principe Filippo, sembra che Buckingham Palace stia organizzando l‘evento in conformità alle esigenze della regina. Attualmente si vocifera un possibile ingresso con l’elicottero o tramite l’auto utilizzando uno schermo privato per non essere fotografata.