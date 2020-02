La ricetta del gel disinfettante fai da te è pericolosa: i rischi Stanno circolando sui social delle ricette fai da te per preparare in casa dei disinfettanti per le mani ma sono pericolose. Ecco tutti i rischi:

Da quando in Italia è scoppiata l’emergenza coronavirus e si sono formati i primi focolai, i gel disinfettanti per le mani sono andati a ruba e sono quasi introvabili, così come le mascherine.

In queste ore stanno circolando sui social delle ricette fai da te per prepararli in casa ma queste ricette sono assolutamente sconsigliate perché possono essere pericolose. Ecco tutti i rischi e quello che c’è da sapere.

In molti, per difendersi dal coronavirus nel nostro Paese hanno cercato di procurarsi l’ Amuchina ma in queste ore è andata letteralmente a ruba ed è quasi introvabile. In più, sono aumentati persino i prezzi d’acquisto ad esempio su Amazon le cifre sono davvero vergognose.

Così molti hanno pensato di realizzare un gel disinfettante per le mani in casa propria.

Su web, nei gruppi Facebook e WhatsApp stanno circolando delle ricette che possono essere davvero pericolose per tutti.

Molti messaggi che circolano in queste ore dicono che basta leggere gli ingredienti che riportano le etichette, mescolarli tra loro ed il gioco è fatto, in breve tempo.

Ma dovete sapere che “giocare” con sostanze infiammabili e potenzialmente tossiche può provocare danni alla salute ed essere pericoloso.

In molti casi viene consigliato di mescolare l’acqua con la candeggina che è un prodotto commerciale utilizzato per disinfettare superfici dure come pavimenti e di certo non è utile per le mani perché non agisce come disinfettante.

Con queste ricette si possono ottenere concentrazioni inefficaci o potenzialmente dannose e irritanti per la pelle. Seriamente, con queste ricette si rischia di arrecare danni a sè stessi e alle persone vicino a noi creando delle sostanze ancora più tossiche di quello che sono.

Molti medici raccomando di non provare a creare gel disinfettanti a casa perché possono mettere a rischio la nostra salute.

