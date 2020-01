La ridicola vendetta Lui la invita ad uscire e quando ci prova, lei gli dice chiaro e tondo che tra loro non potrà mai esserci altro che amicizia. La vendetta del ragazzo respinto ha suscitato migliaia di commenti di utenti increduli.

Gli smartphone offrono alle persone l’opportunità di condividere tutto ciò che vogliono, dalle immagini alle conversazioni che hanno con chiunque altro. Come nel caso di questa storia, in cui un giovane che è stato rifiutato da una ragazza finisce per richiedere i 2 dollari che ha speso quando le ha chiesto di uscire.

Senza dubbio a nessuno piace essere respinto, specialmente quando viene fatto il massimo sforzo per compiacere qualcuno, al fine di rendere la persona in questione la tua ragazza o il tuo ragazzo. Sfortunatamente per un giovane messicano di nome Jair, le cose non sono andate come voleva con la ragazza che gli piaceva e la sua conversazione è finita così male che ha deciso di renderla pubblica sui social network.

Dalla conversazione tutti hanno appreso che la ragazza gli aveva detto che non stava cercando alcuna relazione d’amore con lui, ed è allora che il giovane inizia a prendere le cose molto male, e gli dice che se non voleva nulla non c’era motivo per uscire insieme. Quindi per vendicarsi, le chiese di pagargli i 2 dollari che aveva speso per il gelato che aveva pagato e 1 dollaro in più per il costo del parcheggio. La ragazza risponde con evidente sdegno: “dopo ti pago”.



Ma il giovane non si fermò solo a ciò, le disse che lui stesso l’avrebbe riaccompagnata a casa, ma lei ovviamente si rifiutò. Disse che non avrebbe avuto nessun senso, poichè era evidente che non avrebbero avuto una relazione. La ragazza iniziò a chiamarlo pazzo, il che rese il suo pretendente ancora più arrabbiato. Continuò a chiedere il rimborso dei soldi spesi e la ragazza disse che gli avrebbe versato i soldi sul suo conto. Alla fine si salutarono insultandosi a vicenda.

Forse l’estremo della situazione è stato ciò che ha portato la ragazza a condividere la conversazione sui social network. Probabilmente non voleva affrontare il brutto momento da sola, quindi ha deciso di condividerlo con tutti coloro che volevano leggere la conversazione. Questo è senza dubbio diventato virale e le opinioni sono molto varie.

“Il problema non è il gelato, è l’indignazione del ragazzo nel momento in cui è stato rifiutato”, ha detto un utente di Internet.

Molti altri hanno sottolineato che il giovane ha assunto un atteggiamento estremamente scortese e ha convenuto che era meglio rifiutarlo.

“Si è comportato così ancora prima di diventare il suo ragazzo. Cosa avrebbe fatto se la ragazza l’avesse accettato?”, ha detto un altro utente di Internet.

Sebbene non sia giusto giocare con i sentimenti di qualsiasi persona, nulla giustifica il fatto di costringere qualcuno a stare al proprio fianco. Nessuno sceglie di chi innamorarsi, il cuore è colui che sceglie con chi si sente meglio.