La rivelazione di Carolina Marconi: “Forse hanno influito, prima del tumore. Se le avete anche voi, fate più attenzione”

Diversi giorni fa, Carolina Marconi ha fatto preoccupare i suoi numerosissimi fan. Dopo un controllo di routine, ha ricevuto una chiamata dall’oncologo. C’è qualcosa nel fegato e ora sta aspettando di sottoporsi a tutti gli altri controlli necessari.

Credit: marconicarolina – Instagram

Carolina Marconi, come sempre, ha scelto di non nascondersi e di raccontare la verità a chi da sempre la sostiene e le da la forza per combattere. Dopo la sua battaglia contro il cancro al seno, ha avuto modo di scoprire quanto sia amata.

L’influencer è terrorizzata, ha paura, ma ha capito che deve pensare positivo ed incrociare le dita. Come lei stessa ha detto nel suo lungo sfogo su Instagram:

Durante una recente intervista con la rivista Gente, Carolina è tornata a parlare della sua battaglia. Ha ripercorso ogni tappa, dalla diagnosi all’esito finale e ha voluto sottolineare una argomento per lei importantissimo: la prevenzione.

C’era il Covid, avrei potuto fare i controlli di routine con la mascherina, ma ho avuto paura. Ho ritardato la mammografia. L’ho fatta dopo due anni e mezzo dalla precedente. Ho scoperto che se l’avessi fatta un anno e mezzo prima, mi sarei salvata da tumore, chemioterapia, asportazione di 13 linfonodi e mastectomia totale.

La Marconi ha poi parlato delle sue protesi al seno, secondo lei hanno avuto un ruolo nella comparsa di quel “mostro”.

Credit: marconicarolina – Instagram

Prima di ammalarmi, avevo le protesi al seno e forse hanno influito anche quelle. Cercherò di capire meglio. Il mio tumore, aggressivo ma piccolo, non si è visto bene con la mammografia. C’è voluta una risonanza perché mi venisse diagnosticato. Se avete delle protesi al seno, state ancora più attente. E se c’è qualcosa, non accontentatevi del primo parere.

Carolina Marconi ha voluto rivolgersi a tutte le donne, chiedendo loro di controllarsi ogni anno, di non fermarsi mai davanti ad un sospetto, ad un campanello d’allarme. Ha voluto dire a tutte coloro che hanno delle protesi al seno, di prestare ancora più attenzione.