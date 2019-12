La solitudine a natale Ha trascorso gli ultimi 20 natali da solo, ma questa volta non sarà così. Torna a casa e trova una sorpresa che lo commuove fino alle lacrime. Ecco il video che ha toccato i cuori di migliaia di persone

Il Natale è una delle date più attese dell’anno perché è sinonimo di gioia, compagnia e cordialità … Almeno dovrebbe essere così per tutti, ma ci sono molte persone che trascorrono quella data da sole, e questo porta loro tristezza e depressione. È il caso di Terence, che era già stato solo per diversi anni, fino a quando il presentatore di un programma televisivo non gli preparò una sorpresa.

Terrence ha 78 anni e vive a Oldham, in Inghilterra, recentemente ha partecipato a un programma condotto da Dan Walker, ha commentato di essere completamente solo ed è per questo che ha già trascorso diversi festività natalizie da solo e triste.

“Ora penso spesso che le persone che sono sole non ricevano regali da altre persone in queste date, è davvero triste”, ha detto il vecchio.

Dopo le dichiarazioni di Terrence, il direttore Dan Walker ha deciso di fargli una grande sorpresa nella sua casa. Quando aprì la porta e incontrò Dan Walker, Terence non riuscì a contenere l’emozione o le lacrime, che dovette asciugare davanti a tutti mentre assimilava ciò che stava accadendo nella sua casa.

Gli studenti dell’Oldham College hanno portato un albero di Natale , che hanno decorato con l’aiuto dell’anziano, oltre a decorare l’interno della casa e la facciata.

Dopo che Dan chiese a Terrence quale fosse il suo canto preferito, rispose che “SilentNight , e poi Dan lo indirizzò verso la porta di casa sua, dove il coro dei ragazzi eseguiva la melodia per lui, mentre gli scorrevano lacrime dagli occhi . “Tutto è stato molto emozionante, sicuramente qualcosa di così semplice come questo può cambiare la vita di qualsiasi persona”, ha detto Terrence.

Anche se Terrence ha trascorso gli ultimi 20 Natali da solo, quest’anno non sarà solo, perché avrà la compagnia di un amica che ha incontrato nell’organizzazione Age UK Oldham, a cui partecipano per uscire dalla sofferenza della depressione, lui la assisterà perche lei è depressa da quando ha perso sua madre, con la quale trascorreva tutte le feste.

“Siamo rimasti tutti colpiti dalla storia di Terrence, dalla gentilezza di Dan e dalla partecipazione degli studenti”, ha dichiarato Caroline Abrahams , direttrice di Age UK.