La solitudine "Ora non ho più niente" - La dura testimonianza di un'anziana che trascorre 24 ore da sola seduta in una panchina

La vecchiaia è può diventare una delle tappe più difficili della vita, per molte persone. Dopo aver trascorso anni dedicati alla loro famiglia e al lavoro, ci sono molti casi in cui gli anziani sono costretti a trascorrere le loro giornate completamente soli e senza le visite dei loro cari. Questo può diventare qualcosa di fatale che inizia a influenzare seriamente lo stato di salute di un anziano.

“passo così tante ore rinchiusa in casa che la solitudine mi divora. Avevo la mia vita ma ora non ho niente.” Ne è un esempio Mercedes, una donna anziana che ha ispirato lo scultore spagnolo Rubén Orozco nelle sue opere più recenti.

In una riva di El Arenal, i passanti sono sorpresi dalla statua iperrealistica che emula perfettamente la dolce nonna che è stata lasciata completamente sola. Mercedes ha appena compiuto 89 anni.

Mercedes, come la statua, trascorre ore lì e cerca di scambiare una parola con qualcuno che incrocia il suo cammino. I suoi figli sono andati avanti senza visitarla molto spesso.

La solitudine la colpisce sempre di più ma lei rifiuta di andare in un ospizio. Vuole trascorrere le sue giornate a casa sua. “Apparentemente sembra che non mi sono mai sposata né abbia avuto figli … A volte penso che sarebbe meglio non averli.”

L’idea di questo impressionante lavoro è sensibilizzare sulla terribile solitudine che colpisce migliaia di anziani in tutto il mondo. È qualcosa di sempre più comune poiché le loro famiglie rimangono immerse nei loro lavori, nei loro figli e si dimenticano completamente di loro.

Molti potrebbero credere che sia innocuo, ma tale solitudine inizia a influenzare la vita di questi poveri anziani e li fa immergere nella profonda tristezza.

“ Ci sono giorni in cui non scambio una sola parola con nessuno dalla mattina alla sera. È la cosa più terribile che puoi immaginare. ”

È tempo di sensibilizzare sulla situazione di questi nonni e di agire in merito. Nessuno merita di passare gli ultimi anni circondato da album di famiglia ma senza l’abbraccio di qualcuno.