La sorella di Kobe Bryant si fa tatuare per rendere omaggio a lui e sua nipote Gigi La sorella di Kobe Bryant si fa tatuare per rendere omaggio a lui e sua nipote Gigi. Ecco l'immagine che le rimarrà impressa per sempre nella pelle

Dal 26 gennaio, giorno in cui la notizia della tragica morte di Kobe Bryant e di sua figlia Gigi, insieme ai suoi sette compagni, è stata nota, il mondo piange la sua improvvisa partenza. Vanessa Bryant fa fatica a trasmettere forza alle sue figlie Natalia, Bianka e Capri mentre rimangono unite ricevendo il sostegno e il conforto che i loro cari e milioni di persone hanno offerto attraverso i social network.

Di recente, ha condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine dell’omaggio di una delle sorelle di Kobe per lui e sua nipote di 13 anni.

Lunedì scorso, 24 febbraio, a Los Angeles è stato celebrato un tributo per l’ex giocatore della NBA e sua figlia, a cui hanno partecipato 20.000 persone, è stato un evento enorme pieno di discorsi emotivi dedicati alla star del basket e a sua figlia, con la quale condivideva la stessa passione per questo sport.

Sharia Bryant, la sorella di Kobe, ha tatuato un’immagine in onore della sua memoria e di quella di Gigi, entrambi morti nell’incidente aereo del 26 gennaio. Ha scelto di usare l’iconico serpente Black Mamba per formare un simbolo di infinito con la sua figura. Il disegno delimita i numeri 2 e 24, che Kobe e Gigi indossavano sulle loro maglie da basket.

La sorella maggiore di Kobe è andata dal tatuatore americano Peter Barrios per immortalare quell’omaggio sulla sua pelle per due dei suoi cari. Peter ha condiviso l’immagine sui suoi social network con questa descrizione: “Non ho preso la mia foto per rispetto, ma oggi ho avuto l’onore di fare un tatuaggio commemorativo per la Sharia.

Grazie per aver riso con me oggi e avermi permesso di fare questo per te. Non dimenticherò mai le nostre conversazioni. Tanto amore e rispetto per la tua famiglia “, ha scritto il tatuatore.

La famiglia Bryant sta vivendo momenti di intenso dolore dovuto all’assenza fisica di Kobe e sua figlia, la Sharia è rimasta al fianco di Vanessa per offrirle sostegno e conforto. Inoltre, accompagna le sue nipoti, soprattutto aiutandola con la cura della piccola Capri.

L’8 febbraio, Vanessa ha pubblicato un video di sua figlia Capri di sette mesi, insieme a sua zia Sharia che muove i suoi primi passi. Ha scritto nella descrizione: “My bean Koko. Sembra il mio Gigi con gli occhi di suo padre. Con sua zia Ri-Ri. ”

Voleva anche condividere il tatuaggio di sua cognata dedicando un messaggio che ha commosso i suoi seguaci. “Mia cognata si è fatta fare questo fantastico tatuaggio per onorare Gigi e Kobe, 2 ~ 24 per sempre. Ti amo Sharia. “