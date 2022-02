Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni caduto in un pozzo. Rayan è morto in ambulanza, la notizia è stata data da Re Mohammed VI

Abbiamo sperato tutti, tutto il mondo a sostegno del Marocco. Poco fa la notizia che il piccolo Rayan, il bimbo di 5 anni caduto nel pozzo, era stato trovato e portato in ambulanza ancora vivo. Poco dopo però, è arrivata la triste realtà: è morto.

La notizia è arrivata dal Re Mohammed VI, che ha voluto porgere le sue condoglianze alla famiglia.

Sembrerebbe che Rayan sia morto in ambulanza, subito dopo che i soccorritori lo hanno affidato all’equipe medica.

Sua Maestà ha telefonato al signor Khaled Oram e alla signora Wassima Khersheesh, genitori del piccolo.

Sua Maestà, che Dio lo onori, ha affermato che stava seguendo da vicino gli sviluppi di questo tragico incidente, impartendo le sue alte istruzioni a tutte le autorità interessate, con l’intenzione di prendere le misure necessarie e fare il massimo sforzo per salvare la vita del defunto. Ma la volontà di Dio Onnipotente ha voluto che adempisse la chiamata del suo Signore, soddisfatto e soddisfacente. Sua Maestà, che Dio lo protegga, ha anche espresso il suo apprezzamento per gli instancabili sforzi profusi dalle varie autorità e forze pubbliche, nonché per le attività collettive, e per la forte solidarietà e l’ampia simpatia di cui godeva la famiglia del defunto, dal vari gruppi e famiglie marocchine, in questa dolorosa circostanza.

Una notizia che ha spezzato il cuore del mondo intero. Poco fa, la gioia nel cuore di tutti e ora questa straziante notizia. Un altro bambino come il piccolo Alfredino Rampi e il piccolo Julen, volato in cielo dopo essere caduto in un pozzo.

Il suo papà oggi, tramite una radio, era riuscito a parlargli, a sentirlo respirare. Era affaticato, ma ancora vivo. Per tutto il tempo si è detto certo che il suo bambino sarebbe stato salvato vivo e che lui avrebbe potuto stringerlo di nuovo. Ma il piccolo Rayan non ce l’ha fatta.