La Spezia investiti due fratellini La Spezia, fratellini di 5 e 6 anni, investiti davanti agli occhi della madre. Non ha potuto fare nulla per evitarlo.

Un drammatico incidente, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì diciotto dicembre a La Spezia, dove sono stati investiti due fratellini, di sei e cinque anni, davanti agli occhi della madre. Hanno riportato gravi traumi, il più piccolo è il più grave ed infatti è ricoverato al Meyer di Firenze.

Un evento davvero terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione e soprattutto la donna, che ha assistito a tutta la scena e non ha potuto fare nulla, per evitarlo.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, l’incidente è avvenuto intorno alle diciotto di mercoledì, in una strada al confine tra Sarzana e Santo Stefano di Magre, due comuni in provincia di La Spezia.

I due fratellini stavano attraversando la strada insieme alle madre, ma all’improvviso un furgone, con a bordo due operai edili, li ha travolti e nessuno ha potuto fare nulla per evitarlo.

L’automobilista si è subito fermato per prestare i soccorsi ed insieme al collega, hanno subito allertato le forze dell’ordine ed i sanitari del cento diciotto.

I soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente immediatamente e sin da subito hanno notato che le condizione del piccolo erano molto più gravi ed infatti hanno chiesto un’eliambulanza.

Il bimbo di cinque anni, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza al Meyer di Firenze, dove i medici lo hanno ricoverato in terapia intensiva, ma non sembrerebbe in pericolo di vita. La sua prognosi resta comunque riservata.

Il fratellino più grande, invece, ha riportato diversi traumi, ma non molto gravi e per questo è stato ricoverato al Sant’Andrea di La Spezia, dove è tenuto in osservazione dai medici. La madre è illesa, ma è rimasta sotto shock dall’accaduto, poiché è stata costretta ad assistere alla scena, senza poter far nulla per evitarla. La dinamica ora è al vaglio della polizia, che sta lavorando per cercare di ricostruirla.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

