La storia dei due gemelli nati in due anni diversi Mamma partorisce due gemelli in due anni diversi. Ecco dove è successo e come è possibile... Sono diventati famosi 😍

Dawn Gilliam era una donna in dolce attesa di due gemelli, quando a fine gravidanza, si è recata in un ospedale dell’Indiana, nella notte di San Silvestro. Sia lei che il suo compagno Jason, erano entusiasti all’idea di stringere tra le loro braccia, i loro due figli. La prima bambina, che hanno deciso di chiamare Joslyn Grace Gulien Tello, è nata il 31 dicembre del 2019 alle 23:37. È risultata essere, all’interno della struttura sanitaria, l’ultima bambina nata nell’anno 2019. L’altro gemellino, Jexon DeWayne Mills Tello, è nato alle 00:07 del primo gennaio del 2020, risultando il primo bambino nato all’interno della struttura sanitaria nell’anno 2020 e allo stesso tempo il primo nato del decennio! La loro è una storia che di certo non capita di leggere tutti i giorni ed è per questo che dagli USA, è stata riportata su tutti i giornali del mondo. Dawn ha confessato di essere eccitata e di immaginare già le feste che organizzerà ogni anno, una insieme a Capodanno, per concludere al meglio l’anno che va via e l’altra subito dopo, per raccogliere felicemente il nuovo anno che verrà. Gemelli nati in due giorni diversi e addirittura in due anni diversi. Quando si legge una cosa del genere chissà cosa si pensa, ma c’è una spiegazione più che logica… È soltanto una questione di minuti! Diventare mamma, così come diventare papà, è una gioia incredibile, una sensazione che non si può descrivere a parole. Quando però si diventa genitori di due gemelli, tutto è amplificato, ogni singola esperienza è doppia, così come ogni prima emozione. Anche la stanchezza sarà sicuramente doppia, ma ogni fatica, varrà la pena. Basterà guardarli crescere, giocare, sostenersi, difendersi, sempre uno accanto all’altro. La storia di questi due gemellini è diventata virale ed ha lasciato un sorriso sul cuore di migliaia di persone.