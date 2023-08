La straziante storia di Katie Pritchard, la donna di 37 anni che per i medici non aveva nulla di grave, ma che in realtà aveva un tumore

Un’altra grave storia di malasanità è quella che questa volta ci arriva dall’Inghilterra. La protagonista è una giovane madre, chiamata Katie Pritchard che era affetta da un brutto male, ma che per i medici non aveva nulla di grave.

La situazione in pochi mesi è diventata sempre più grave, fino purtroppo al triste epilogo. Negli ultimi tempi le sue condizioni di erano aggravate, al punto tale che le metastasi si erano diffuse in tutto il corpo.

La storia di questa giovane madre di 2 figli è iniziata alla fine del 2021. Aveva strani sintomi e preoccupata, ha subito preso appuntamento da un medico per un controllo. Voleva capire cosa le stava accadendo. Da un suo racconto a febbraio dello scorso anno, ha detto:

Quando sono andata dai medici per la prima volta con i miei sintomi, sapevo già che qualcosa non andava. Ho dovuto insistere affinché l’infermiera mi esaminasse una seconda volta durante il mio appuntamento, poi mi ha detto che non c’era nulla.

A gennaio del 2022 è arrivata la diagnosi grazie ad un controllo dal suo ginecologo. Era affetta da un brutto male, ma per iniziare le cure ha dovuto aspettare diverse settimane.

Ad aprile di quello stesso anno, grazie ad un controllo di routine, è emerso che la situazione era ormai migliorata. Katie sembrava essere guarita e tutte le erano al settimo cielo.

Il decesso di Katie Pritchard dopo il ritorno del brutto male

La donna in quei mesi ha partecipato ad un matrimonio ed ha anche deciso di sposarsi con il compagno. Era ottimista e sperava di poter passare ancora molto tempo con la sua famiglia.

Tuttavia, a gennaio del 2022 il brutto male è tornato di nuovo, ma questa volta le metastasi si erano diffuse in tutto il corpo. A maggio hanno disposto per lei il ricovero in un hospice, dove purtroppo è deceduta lo scorso 17 giugno. Nella sua ultima intervista ha detto: