La testa incastrata Cerca di riparare il soffitto e termina con la testa incastrata in un buco. La compagna ha pensato bene di fare delle foto ricordo

Chi non vuole che la sua casa sia riparata, comoda e in ottime condizioni? Ecco perché vengono fatte regolarmente riparazioni e ristrutturazioni, ma a volte le cose vanno fuori controllo. Come il caso di un uomo che si è dedicato al fai da te nella casa che divide con la sua ragazza, ma alla fine frugando attraverso il tetto rotto è finito con la testa in un buco

Robert McFarlane e Ashleigh Poulter formano una bella coppia, sono molto allegri e amano vedere la vita in modo positivo. Un giorno si sono alzati molto presto per mettersi al lavoro e iniziare con tutte le cose che volevano fare nel loro bellissimo nido d’amore. Ashleigh ha aiutato in tutto; Ma all’improvviso, quando meno se lo aspettava, un suono forte sorprese i fidanzati eccitati.

«Siamo nel mezzo della ristrutturazione della nostra casa. Ho trascorso l’intera mattinata a pulire la polvere dalle scale, due minuti dopo essermi fermato, lui è caduto dal tetto e beh … puoi immaginare la polvere ”, disse la donna sorpresa.

All’inizio, Ashleigh era un po’ spaventata ma quando si rese conto che la persona amata non aveva subito danni fisici, a quel punto non riuscì a smettere di ridere. Il protagonista dell’incidente sembrava altrettanto divertito, e non c’era da meravigliarsi, vedere la sua testa che sbucava attraverso il buco del soffitto era troppo divertente.

Ashleigh non voleva perdersi la scena inaspettata e gli scattò subito delle foto che non esitò a condividere nel gruppo di Facebook chiamato “Consigli per la pulizia della signora Hinch “.

Quando smisero di ridere per ciò che era accaduto e furono totalmente sicuri che Robert stesse bene , Ashleigh fece un aggiornamento del suo post per informare gli utenti di Internet.

«Sì, sta benissimo, e tutti e due ridiamo molto! Finora abbiamo avuto così tanti problemi con la casa, che non abbiamo avuto altra scelta che ridere. ”, ha detto la bella sposa. Al momento della pubblicazione della pubblicazione sulle reti, gli utenti hanno iniziato a commentare. Innumerevoli persone hanno riso e altri hanno iniziato a raccontare le proprie esperienze nel bricolage.

«Una volta ho chiesto a mio marito di rimuovere le piastrelle dal muro del bagno. Invece, è riuscito a rimuovere tutto il muro”, ha condiviso un utente empatico. Un’altra coppia ha detto di aver trovato sul tetto della loro casa un paio di serpenti appassionati che si accoppiano, e hanno dovuto chiamare Matt Hagan, dalla pagina Facebook di Cairns Snake Catcher . È terrificante!

Forse ora Robert e Ashleigh decideranno di cercare aiuto da esperti per evitare shock. Ma , senza dubbio, per molto tempo ricorderanno l’incidente giocoso.