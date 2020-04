La tragedia lascia il dottore senzatetto Fa il dottore e ogni giorno si trova a contatto con decine di malati di Coronavirus. Costretto a stare solo per non mettere a rischio la propria famiglia, la foto mentre saluta il figlio dal vetro ha commosso tutti, ma purtroppo una terribile tragedia ha successivamente colpito la sua famiglia

Il volto del dottor Jared Burks è diventato virale nelle ultime settimane dopo che è stata pubblicata una foto dove salutava il suo giovane figlio Zeke, senza poterlo abbracciare per paura di passargli il coronavirus. Quest’uomo è solo uno dei migliaia di professionisti che in questi momenti di pandemia non possono stare delle loro famiglie.

Nella fotografia, il padre amorevole è visto salutare Zeke dall’altra parte del vetro, mentre conteneva il suo desiderio di abbracciarlo, poiché ciò poteva significare infettarlo con il virus mortale. Alyssa, moglie di Burks, ha pubblicato l’immagine su Facebook la scorsa settimana e questo ha avuto oltre 50.000 interazioni, ma questa donna è tornata in rete con una notizia piuttosto amara.

Lei e suo marito sono stati lasciati alla deriva dopo che il tornado che ha attraversato Jonesboro sabato scorso ha distrutto la loro casa. La donna ha riferito della situazione domenica 29 marzo. “Siamo tutti al sicuro ma la nostra casa non c’è più. Jared era dentro, ma è sopravvissuto grazie a Dio. Zeke e io eravamo a casa di mia madre. Per favore, prega per noi mentre iniziamo a raccogliere i pezzi ”, ha detto Alyssa.

Il dottore che ha affascinato più di uno ora ha bisogno della collaborazione di chiunque possa aiutare la sua famiglia, quindi hanno creato una campagna GoFundMe.

“Avranno bisogno di aiuto per ricominciare e poter trovare un altro posto in cui vivere, raccogliere i loro oggetti, ricostruire tutto mentre Jared sta lavorando e combattendo per coloro la cui salute potrebbe essere compromessa”, si legge nella campagna.

Il dottor Burks adempie alle guardie rotanti dell’ospedale locale e questo include l’area di emergenza, per questo motivo ha deciso di trascorrere la quarantena lontano dal contatto di sua moglie e della sua piccola per non esporle al pericolo.

Nell’immagine che ha commosso tutti, Zeke ha trascorso più di due settimane senza vedere suo padre e con sorpresa del professionista, il suo bambino lo ha ricevuto con una dimostrazione del suo gattonare. “Guarda chi siamo finalmente riusciti a vedere oggi! Non negherò di aver pianto come un bambino quando sono andato via per tornare al lavoro.

Non appena lo ha visto, è corso alla porta. Si è avvicinato al vetro perché credo che volesse che lo abbracciasse, era triste, mi ha spezzato il cuore”, ha detto Alyssa.

Il clima rigido ha ulteriormente complicato la situazione di questa famiglia, che non solo deve affrontare la separazione e l’isteria del coronavirus, ma un nuovo fattore: sentirsi non protetti davanti alla perdita della propria casa.