La trappola per il ladro Un ladruncolo nel quartiere tiene tutti sulle spine rubando oggetti dalle macchine lasciate incustodite...Una coppia stanca dei continui furtarelli, decide di escogitare una vendetta. Il video è diventato virale.

Katie Camarena e suo marito Josh erano preoccupati da un paio di settimane. Apparentemente, alcuni intrusi stavano sgattaiolando furtivamente nelle abitazioni del quartiere, più precisamente nei garage, per andare in macchina e prendere tutto ciò che i proprietari lasciavano troppo esposto.

In questo tipo di situazione, la maggior parte delle persone adotta misure come l’installazione di allarmi o telecamere di sicurezza. Tuttavia, questa coppia ha deciso di divertirsi un po’ a spese degli ospiti indesiderati. “Ci sono persone che continuano a venire nel quartiere per rubare dai veicoli. Era tempo che prendessimo le cose nelle nostre mani.”

Inizialmente, hanno tentato la fortuna con una luce di allarme che si attiva ogni volta che qualcuno si avvicina all’ingresso della casa. L’hanno attivato per diversi giorni ma questo non ha dato alcun risultato. Si sono resi conto che comunque la mattina mancava qualcosa. Fu allora che decisero che dovevano andare un po ‘oltre . “La luce non sembrava spaventarlo, quindi abbiamo dovuto portarlo al livello successivo. ”

Hanno comprato un irrigatore che si attiva ogni volta che rileva un movimento a pochi metri di distanza. Fortunatamente, hanno anche una videocamera di sicurezza all’ingresso della loro casa e sono riusciti a osservare il meraviglioso risultato della loro piccola trappola. “Il ladro ci ha rubato principalmente strumenti meccanici.”

La famiglia possiede un camioncino, quindi sono riusciti a installare il dispositivo sul retro dell’auto. Un paio di notti dopo divenne chiaro che era la migliore idea al mondo. Le immagini mostrano il momento in cui un giovane incappucciato guida la sua bicicletta in direzione dell’auto di Katie .

Il video è stato condiviso più di 80 mila volte.

Il furgone è parcheggiato un po’ lontano dalla strada, quindi è già un sospetto che uno sconosciuto si allontani dalla strada a tarda notte. Fortunatamente, il nuovo meccanismo avrebbe fatto in modo che non accadesse nulla di male. “Questa è la migliore trappola del mondo e sedersi per vedere il risultato deve essere meraviglioso.”

Non appena il giovane si avvicinò troppo alla macchina, lo spruzzatore entrò in azione e lo lasciò completamente inzuppato. Non sembrava capire cosa stesse succedendo ma decise che era meglio allontanarsi da lì il più presto possibile.

Non appena la coppia ha rivelato ciò che è accaduto attraverso i loro social network, persone da tutto il mondo si sono mostrate interessate a seguire il loro esempio. Niente di meglio che gettare un po’ d’acqua fredda a un ladro o a qualsiasi visitante indesiderato.