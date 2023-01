Non c’è pace per la vedova di Gary Speed. Dopo aver perso il compagno di una vita, famoso allenatore che ha deciso nel novembre del 2011 di togliersi la vita, il destino si è nuovamente accanito contro la donna. Louise Speed, infatti, ha perso anche il nuovo compagno, Quinton Bird, che aveva sposato nel 2021, 10 anni dopo il decesso del primo marito.

Il 27 novembre del 2011 Louise perdeva l’amore della sua vita. La donna e il mondo del calcio hanno infatti detto addio all’ex centrocampista della nazionale del Galles, diventato poi allenatore. L’uomo si è tolto la vita.

Una notizia terribile per gli ex compagni, gli avversari di sempre, gli addetti ai lavori, chi lo aveva conosciuto. E soprattutto per la moglie di Louise, che a distanza di qualche anno ha dovuto subire un’altra perdita.

Nel 2021 la vedova del calciatore e allenatore gallese aveva sposato Quinton Bird. Il promotore immobiliare di 53 anni è deceduto nelle scorse ore, a causa di una neoplasia che non gli ha dato scampo.

Sei mesi dopo il matrimonio con Louise, infatti, i medici hanno diagnosticato al neo marito una neoplasia al cervello. Dopo poco più di un anno dalla diagnosi, purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.

La vedova di Gary Speed è di nuovo in lutto, deceduto anche il secondo marito

La donna di 52 anni è disperata. Aveva conosciuto il suo secondo marito al lavoro: per sei anni sono stati soci in affari in un’azienda di costruzioni e ristrutturazioni a Chester. Al loro matrimonio c’erano anche ex colleghi del primo marito, che fin dai primi momenti del lutto importante subito dalla 52enne le erano sempre stati accanto.

In occasione della scomparsa del primo marito la donna aveva ammesso di aver avuto difficoltà a riprendersi da quello che era stato il peggior incubo possibile. Nel quale è ripiombata a distanza di poco più di 10 anni.