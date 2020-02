La vendetta del fattorino Ordinano una pizza, il fattorino la consegna, loro la gustano con tranquillità, ma il giorno dopo, guadano il video di sorveglianza: il fattori aveva fatto qualcosa di sconvolgente prima di consegnare la pizza

Sempre più persone utilizzano il commercio online per acquistare cibo, medicine, abbigliamento e qualsiasi oggetto, aumenta anche la domanda dei rivenditori. Questo è un lavoro impegnativo, forse non a causa della difficoltà di eseguire il lavoro, ma a causa dello sforzo fisico di lavorare con caldo, freddo, lunghe ore durante il giorno o la notte, all’ora di pranzo, in breve, in condizioni molto variabili.

E se a queste condizioni di lavoro si aggiungono i maltrattamenti che ricevono da alcuni clienti, è molto facile capire che un fattorino può sentirsi male, stanco, sopraffatto e turbato. Anche se questo non giustifica in alcun modo che intraprendano azioni come quella fatta dal protagonista di questa storia.

Un video mostra Burak , un fattorino della pizza in Turchia, quando prima di effettuare la consegna dell’ordine apre la scatola e sputa sul cibo, e se ciò non bastasse, si registra con il suo telefono cellulare mentre fa questo atto di vendetta.

Ma ciò che Burak non avrebbe mai immaginato era che veniva anche registrato dalle telecamere di sicurezza dell’edificio in cui viveva il cliente. Quest’uomo è stato accusato di varie accuse dal 2017, anno in cui si è verificato questo incidente. Da”avvelenamento” a “degrado della proprietà”, sono alcune delle accuse contro di lui, e potrebbe essere incarcerato per 18 anni se ritenuto colpevole.

Il cliente ha cercato di negoziare con la catena di pizzerie in cui Burak lavorava, l’equivalente di $ 8.500, ma a causa del rifiuto ha deciso di sporgere denuncia.

Un procuratore della provincia centrale di Eskişehir ha chiesto una pena fino a 18 anni di reclusione. Il processo è stato rinviato di tre anni per consentire alla difesa del rivenditore di prepararsi ad affrontare le diverse accuse che cadono sul suo cliente.

Il procuratore ha richiesto la condanna insolitamente lunga per i crimini di “avvelenamento” e “danno alla proprietà”. Questo caso serve da esempio per avvertire che questo tipo di azione avrà delle conseguenze gravi. Esistono modi per combattere il disagio nell’ambito lavorativo.

Nulla vale la pena di perdere la libertà, senza dubbio, è meglio esprimere emozione o sensazione di disagio che perdere la calma violando il rispetto per gli altri.

Questa storia avverte anche coloro che effettuano questo tipo di acquisti, dovrebbero provare a verificare che tutto sia sigillato.