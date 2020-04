La vera casa di Barbie a grandezza naturale aperta agli ospiti più fortunati Un soggiorno da favola, questo è quello che hanno vissuto quattro fortunatissimi ospiti nella vera casa di Barbie a Malibu

Nel 2019 Barbie compiva 60 anni. La più celebre bambola del mondo ha aperto a dei fortunati ospiti, le porte della sua Malibu Dream House. Una casa vera e propria. Da non credere vero?

Moltissime bambine negli anni hanno sicuramente sognato di poter vivere nella casa dell’amatissima bambola, di poter guidare la tua Jeep Rosa, di poter indossare i suoi vestiti e vivere una vita da favola. Il sogno è diventato una realtà con la collaborazione di Airbnb.

Quattro fortunati ospiti, hanno potuto soggiornare nella Dream house, la copia esatta a grandezza naturale della celebre casa di Barbie.

Si trova nel cuore di Malibu sulla costa californiana dell’Oceano Pacifico, deve essere davvero una casa da sogno. La favolosa villa sulla spiaggia comprende due camere da letto, due bagni, cinema privato, terrazze e una piscina panoramica con scivolo.

All’interno sono presenti delle riproduzioni di costumi originali Barbie a grandezza naturale, a disposizione degli ospiti. Insomma, la realizzazione dei sogni di ogni bambina.

Gli ospiti hanno potuto ripercorrere anche tutti i momenti più importanti della vita di Barbie, come la laurea in medicina.Come se non bastasse i fortunati coinquilini, hanno potuto usufruire anche di una serie di incontri esclusivi.

Ad esempio hanno ricevuto una consulenza e un hair Makeover da Jen Atkin insieme al suo gruppo Mane Addicts Creator Collective, nonché ricevere lezioni di scherma dalla campionessa delle Olimpiadi, Ibtihaj Muhammad.

Gli ospiti si sono anche dilettati in cucinare con lo chef Gina Clarke-Helem. Hanno visitato privatamente il Columbia Memorial Space Center in compagnia della pilota Jill Meyer. Tutte icone del potere femminile.

Infatti con questa occasione Airbnb ha voluto anche celebrare le donne e, il ricavato del soggiorno è stato interamente devoluto all’iniziativa Barbie Dream Gap Project gofundme, associazione in favore e per le donne.

Pioniera e grande imprenditrice, Barbie aveva comprato la Dream house prima ancora che le donne avessero il diritto di aprire il proprio conto in banca e oggi, come sempre al passo con i tempi è felice di entrare a far parte della community di host Airbnb, condividendo la propria casa e la propria storia. Ancora oggi, dopo 60 anni continua quotidianamente a ispirare i fan di tutto il mondo.