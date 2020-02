“La vita è bella” nella realtà La piccola di 4 anni, scoppia in una contagiosa risata, insieme al papa che la asseconda. Ma il video ha fatto il giro del mondo lasciando in lacrime migliaia di persone. Ecco cosa si nasconde dietro questo video di soli 26 secondi

Una realtà simile al film “La vita è bella”, Abdullah Abu Salva ha fatto il possibile perché sua figlia Salwa, 4 anni, cambiasse il trauma della paura con le risate. Erano rimasti intrappolati in Siria, e il padre ha pensato che far ridere sua figlia mentre si sentivano i boati dei bombardamenti di guerra, fosse l’unico modo che aveva di aiutare la sua bambina.

Il padre amorevole voleva impedire alla sua bambina di conoscere la realtà drammatica e devastante che si trovava fuori dalla sua casa. Quindi ha fatto uno sforzo per fingere che si trattasse di un gioco. Disse alla bambina che le bombe erano aeroplani giocattolo ed entrambi ridono ad alta voce quando sentono i suoni che provano a identificarli.

“Ci sono stati molti bombardamenti e i bambini hanno sofferto di problemi psicologici e gravi esaurimenti nervosi. Quindi, ho cercato un’alternativa per rendere questi boati una fonte di felicità e non di paura “, ha detto il padre. “Mia figlia pensa che i suoni delle bombe siano armi giocattolo” , ha aggiunto Abu in un’intervista per una stampa dopo che il video del suo gioco è diventato virale.

Nella registrazione puoi vedere come Abdullah e sua figlia si divertono durante un bombardamento completo nella città di Saraqib, in Siria.

Le scene hanno permesso a molti utenti di confrontare ciò che è accaduto con il film interpretato da Roberto Benigni, “La vita è bella”, in cui un padre fa credere al figlio piccolo che il campo di concentramento in cui sono stati tenuti era davvero un gioco di sopravvivenza con un premio finale. La produzione cinematografica ha ricevuto sette nomination agli Oscar.

Il gesto del padre ha spostato il mondo generando migliaia di commenti da parte di coloro che ammirano la sua forza e, soprattutto, che sa dare importanza al benessere di sua figlia invece di avere come priorità il suo bisogno di esprimersi in una situazione così difficile.

Secondo le informazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il conflitto nella Siria nordoccidentale ha causato lo sfollamento forzato di almeno 900 mila persone dal 1 ° dicembre dello scorso anno. “Sono traumatizzati e costretti a dormire fuori, con temperature molto basse perché i campi profughi sono molto affollati”, ha dichiarato Mark Lowcock, vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari.

Ha anche sottolineato che la situazione è piuttosto complicata, ha affermato che le madri bruciano plastica nell’area per riscaldare i bambini e che diversi bambini sono morti a causa del freddo.

Mehmet Alğan, che lavora per un’organizzazione benefica in Siria, ha condiviso un video sui social media e ha scritto: “Non è necessario conoscere l’arabo per capire questo video”.

Queste scene emotive ci invitano a riflettere sull’importanza di essere grati e di cercare di offrire ai nostri figli la migliore qualità della vita, siamo responsabili del loro benessere emotivo in ogni circostanza.

L’adulto è sempre colui che ha il controllo e le risorse per impedire ai bambini di soffrire in una situazione avversa. Condividi questa dimostrazione dell’amore altruistico che tutti i genitori del mondo devrebbero avere.