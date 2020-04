Lacchiarella, un uomo di 50 anni trovato morto sul posto di lavoro Probabilmente un infortunio sul lavoro, ma non si esclude nessuna pista

Nella zona di Lacchiarella, a Milano, nella giornata del 3 aprile 2020, è stato ritrovato un corpo senza vita. Un uomo è stato ritrovato morto, con un trauma cranico. Si presume sia un incidente sul lavoro la causa della morte di questo operaio di 50 anni, ritrovato ieri pomeriggio. Il ritrovamento è avvenuto in un capannone nella zona industriale di Milano.

Nonostante l’idea dell’incidente sia la più plausibile, le forze dell’ordine stanno indagando per escludere al 100% l’aggressione. A dare l’allarme il titolare della ditta. Il ramo della produzione riguarda bancali di legno. Il titolare intorno alle ore 16 a ritrovato il cadavere a terra in posizione supina. Ha subito provveduto ad avvertire i soccorsi, tramite chiamata. Le forse dell’ordine insieme al primo soccorso hanno dichiarato il decesso e il trauma cranico dell’uomo.

Il sangue era tantissimo, i medici arrivati insieme ad un’ambulanza della Croce Viola e un’auto medica, non hanno potuto che stabilire l’ora del decesso. Il caso è ancora un giallo, il luogo della tragedia si trova in un cortile di una zona lungo la provinciale che collega Lacchiarella ad una frazione di Zibido San Giacomo. Ovviamente l’area è stata recintata dai carabinieri di Abbiategrasso, per evitare contaminazioni esterne.

Come già scritto sopra, nonostante l’ipotesi dell’incidente sia prevalente, i Carabinieri non scartano alcuna possibilità e indagano. A questo è dovuto l’intervento degli agenti della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri.

Gli accertamenti saranno effettuati in maniera approfondita e sono tutt’ora in corso. Si cerca ogni indizio che possa ricondurre ad una possibile aggressione/colluttazione. Sono ovviamente in corso anche verifiche di altro genere. Le forze dell’ordine stanno indagando anche per certificare che la fabbrica fosse in regola è, che ci fosse una concessione regolare per la produzione. In caso contrario anche questo potrebbe essere un tassello da aggiungere al puzzle del giallo. Attendiamo le risposte della scientifica