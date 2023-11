L’arrivo di Filippo Turetta in Italia, è previsto per la giornata di oggi. Una volta arrivato all’aeroporto di Venezia, sarà direttamente trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Maggiore, dove è prevista per lui una sorveglianza 24 ore su 24.

Si teme che possa essere aggredito dagli altri detenuti, visto il clamore mediatico della vicenda, ma anche che possa compiere dei gesti estremi su sé stesso.

Proprio per questo motivo, si ipotizza che oltre alla visita medica di routine, potrà anche essere sottoposto ad una visita psichiatrica. Tutti aspetti che però dovranno essere chiariti, solo dopo il suo arrivo nella casa circondariale.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno portando avanti tutte le indagini del caso, anche per capire se ai reati di cui ora è accusato, può anche aggiungersi l’aggravante della premeditazione.

La prima scoperta che gli agenti hanno fatto, è proprio che probabilmente Turetta, poco prima di andare a prendere Giulia a casa, era passato nella zona di Fossò. Forse voleva fare un “sopralluogo” della zona.

Questa notizia non ha ancora avuto delle conferme, poiché ancora non sono riusciti a leggere la targa della macchina che è passata sotto quella telecamera. In queste ore però, è venuto fuori anche un altro particolare.

Il dettaglio dello scotch scoperto su Filippo Turetta

Nella zona industriale di Fossò, dove la telecamera ha ripreso l’aggressione di Filippo, nei confronti di Giulia, gli agenti hanno trovato dei pezzi di scotch. Si ipotizza che li abbia usati per chiuderle la bocca ed impedirle di urlare.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, l’acquisto di questo nastro adesivo, il 22enne l’ha fatto solo pochi giorni prima del delitto, online. Se questo dettaglio trova delle conferme, la situazione per lui potrebbe aggravarsi.

Filippo e Giulia nella sera dell’11 novembre, erano usciti insieme perché lei doveva scegliere le scarpe per la sua laurea. La ragazza però, non è mai arrivata a questo appuntamento così importante per la sua vita. Questo perché il suo amico ed ex fidanzato, aveva in mente un altro piano.