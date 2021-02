Lacrime, dolore e tanta rabbia durante il funerale della mamma e del bambino uccisi da Alexandro Riccio: emerso anche un altro dettaglio

Lacrime, dolore e tanta tanta rabbia, durante i funerali di Teodora Casasanta e del piccolo Ludovico, entrambi uccisi da Alexandro Riccio, marito e padre. Autorità civili, religiose e militari. Tutte presenti durante l’ultimo addio a questa madre e al suo bambino, vittime di una folle rabbia omicida. Le salme, dopo la funzione funebre, sono state portate al cimitero di Roccacasale (Abruzzo).

Le due bare sono state accompagnate da una folla enorme di persone e da striscioni di scuse, ma anche pieni di rabbia. Qualcuno ha voluto scusarsi con Teodora, per non essersi accorto di quel grido di dolore, che arrivava dal profondo del suo cuore. Qualcun altro ha espresso la propria rabbia, contro il codardo gesto di Riccio:

Il ricordo della tua amicizia, il rimpianto di non aver saputo capire, dietro i tuoi silenzi, la richiesta di aiuto.

La violenza su una donna e su un bambino è l’atto più codardo e ignobile che un essere umano possa fare.

Morte Teodora Casasanta e del piccolo Ludovico

A sentire le grida disperate, sono stati i vicini, che subito hanno lanciato l’allarme alle autorità. Al loro arrivo, gli agenti si sono ritrovati dinanzi ad una scena “agghiacciante“.

Riccio aveva scritto un biglietto: “Vi porto via con me”. Poi, mentre sua moglie Teodora dormiva nel letto, le ha inflitto 15 coltellate alla schiena e ha continuato a colpirla con diversi oggetti presenti nella stanza, tra i quali lampade e il televisore.

In seguito, è toccato al piccolo Ludovico, morto anche lui con otto coltellate e poi lasciato nel corridoio dell’abitazione.

Dopo aver stroncato la vita delle due persone più importanti della sua vita, Alexandro Riccio ha cercato di uccidersi, gettandosi dal balcone.

Un gesto che non ha raggiunto il suo scopo. L’assassino non è morto e ora si trova piantonato in ospedale, con lo sterno, una caviglia e una vertebra fratturati. I medici hanno scoperto anche un altro dettaglio. Prima del tentativo di togliersi la vita, Alexandro ha ingerito una sostanza. Ora dovrà essere sottoposto ad esami specifici.

Teodora aveva deciso di separarsi. Decisione che le è costata la vita.