Lacrime e dolore durante l’ultimo saluto a Francesco Nuti: il gesto di Marco Masini commuove tutti

Tantissime persone si sono riunite in chiesa per l'ultimo addio al celebre attore Francesco Nuti, scomparso all'età di 68 anni

Lacrime, abbracci e commozione durante l’ultimo saluto a Francesco Nuti. Tante le persone che si sono riunite nella basilica di San Miniato al Monte di Firenze per l’ultimo addio al celebre attore.

Numerosi anche gli omaggi, un cartello con scritto “Francesco grazie”, il suo cappello di paglia su un piccolo colonnato, lo stesso che indossava in Tutta colpa del paradiso.

La chiesa era gremita di persone, non solo amici e parenti, ma tutti coloro che ancora oggi custodiscono un bellissimo ricordo di Francesco Nuti nei propri cuori. Non potevano mancare nemmeno i volti più celebri, come quelli di Marco Masini, Leonardo Pieraccioni o Giorgio Panariello. Proprio uno di loro, con il suo immenso omaggio, ha commosso tutti i presenti.

L’omaggio di Marco Masini per Francesco Nuti

Marco Masini ha cantato Sarà per te, il brano che Francesco Nuti presentò a Sanremo nel 1988.

Il cantante ha abbracciato la figlia Ginevra e ha iniziato a baciarla continuando a cantare la canzone dedicata al suo papà. Poi un ultimo bacio alla bara, prima di tornare al suo posto.

Parole bellissime durante l’omelia

Don Bernardo ha pronunciato parole bellissime durante la sua omelia, i ricordi di Francesco Nuti, quello che ha dovuto attraversare e l’immenso amore della famiglia.

È stato davvero tanto l’amore che la famiglia ha ricevuto e che sta ricevendo ancora oggi, sia da parte di tutti coloro che hanno scelto di essere presenti per l’ultimo saluto a Francesco Nuti, sia dall’intero mondo del web. Il celebre attore lascia la figlia Ginevra, il fratello Giovanni e la sua ex compagna Annamaria Malipiero.

L’attore si è spento all’età di 68 anni

Dopo anni di calvari, malattie, cadute, dopo anni di vita da persona seminferma, l’attore si è spento per sempre all’età di 68 anni.

Nuti è stato sepolto alle Porte Sante, insieme ad altri grandi personaggi.