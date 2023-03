Un’intera città con il cuore a pezzi, per la scomparsa della piccola Ludovica. Si è spenta per sempre a soli 8 anni, dopo una lunga battaglia che le ha portato via l’intera infanzia. Gli abitanti di Pontinia (Latina) si sono stretti al dolore della sua famiglia.

Ludovica ha combattuto contro la leucemia con una forza che i suoi cari non potranno mai dimenticare. Ma quel mostro ha avuto la meglio e ha spezzato la sua vita a soli 8 anni.

Il 9 marzo è stato un giorno triste per la comunità di Pontinia. Gli abitanti si sono radunati per dare l’ultimo saluto alla bambina, nella chiesa di Sant’Anna. Erano presenti amici, compagni di scuola, parenti, il Primo Cittadino, ma anche tante persone che non la conoscevano e che hanno voluto renderle omaggio con il cuore a pezzi.

Al termine della messa celebrata da padre Nicola, i compagnetti di scuola hanno lasciato volare nel cielo tanti palloncini bianchi e hanno ricordato quella bambina dolce, forte e affettuosa. Ludovica ha sempre combattuto con coraggio e tutti hanno sempre pregato affinché riuscisse a sconfiggere quel maledetto intruso.

L’amministrazione comunale di Pontinia esprime il proprio cordoglio e vicinanza alle famiglie Sorrentino e Lucci e a tutti i cari della piccola Ludovica, scomparsa alla tenera età di otto anni.

Queste le parole pubblicate dal Sindaco, dopo aver appreso la triste notizia della scomparsa della piccola guerriera. Sono state tantissime le persone che si sono strette al dolore della famiglia di Ludovica. Gli abitanti hanno persino organizzato dei gruppi di preghiera, sperando in un miracolo. Un miracolo che purtroppo non è arrivato, perché quell’intruso non le ha lasciato scampo.

La chiesa era gremita di persone in lacrime, tutti hanno voluto salutare quel piccolo angelo che ha aperto le ali a soli 8 anni e che per tutta la vita ha combattuto contro un mostro più forte di lei.