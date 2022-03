Si svolge sabato 26 marzo 2022 l’addio a Giuliano Margherita, nei funerali organizzati per dare l’ultimo saluto al ragazzino disabile che è stato abbandonato alla nascita dalla sua mamma. Per poi essere adottato dall’intera comunità di Marcianise, nella provincia di Caserta, in Campania. Un addio commosso per un ragazzo diventato angelo troppo presto.

Credit: Antonello Velardi – Facebook

Sabato 26 marzo alle ore 15.30 si svolgono i funerali di Giuliano Margherita, ragazzino disabile abbandonato alla nascita dai genitori a Marcianise. Si trovava ricoverato presso l’ospedale Santobono di Napoli quando è morto a causa di alcune complicazioni dovute alle sue condizioni di salute.

Dal mattino sarà aperta la camera ardente, che è stata allestita presso il cortile del Palazzo Comunale della cittadina in provincia di Caserta che di fatto ha adottato il piccolo mentre si trovava ricoverato in ospedale. Poi il funerale, dalle 15,30, presso il Duomo di Marcianise.

Antonello Velardi, sindaco di Marcianise, aveva adottato a nome di tutta la comunità il ragazzino di 14 anni. Queste le parole sul suo manifesto funebre:

Un sentito, vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno dimostrato nelle preghiere, e nelle opere, il loro amore per Giuliano, bambino al quale ognuno ha cercato di regalare il sorriso che gli era stato negato. Un particolare ringraziamento all’intera comunità di Marcianise, che ha dimostrato una straordinaria vicinanza; all’Hospice Nicola Falde che ha sempre offerto un’amorevole assistenza; all’ospedale Santobono per la dedizione e l’alta professionalità con cui ha garantito le cure; agli assessori del Comune di Marcianise per il loro paterno affetto; agli operatori del Comune di Marcianise e dell’Asl che hanno puntualmente seguito il difficile iter di un paziente speciale; a tutti i volontari che si sono alternati al capezzale di Giuliano con amorevole generosità; a don Giuseppe Di Bernardo per l’assistenza spirituale.

Credit: Antonello Velardi – Facebook

Giuliano Margherita, ai funerali attese molte persone

Ai funerali del ragazzino 14enne sono attese molte persone. Tutta la comunità si stringe al piccolo angelo che non c’è più.

Fonte foto da Pixabay

La storia di Giuliano Margherita aveva commosso tutta Italia. Addio piccolo angelo.