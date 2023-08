Nel pomeriggio di ieri la musica italiana ha perso uno dei più grandi interpreti di sempre, il maestro Toto Cutugno. Il cantautore si è spento all’età di 80 anni, dopo aver lottato a lungo con una brutta malattia. Immediato il ricordo di tutti i più grandi della canzone italiana. Da Albano, che ha ricordato un commovente aneddoto, a Jovanotti, Laura Pausini, Massimo Ranieri e tanti tanti altri.

Intorno alle 16:00 di ieri, martedì 22 agosto, il grande Toto Cutugno se ne è andato per sempre. Aveva scoperto di avere una brutta malattia e per anni si è battuto con tutte le sue forze.

Se non bastasse la sua immortale musica a spiegare chi sia stato e chi sempre sarà nel cuore di chi lo ha amato e apprezzato, ci sono decine e decine di messaggi di cordoglio, stima e affetto che sono arrivati da tanti amici e colleghi.

Albano, uno dei più afflitti dalla notizia, ha ricordato anche un commovente aneddoto. A La Presse ha detto:

Toto Cutugno l’ho conosciuto benissimo. Una persona molto simpatica, divertente, con quella faccia da burbero. Grande musicista, purtroppo in Italia non l’hanno capito come avrebbe meritato. All’estero invece Toto ha avuto un grande successo. Alla festa dei miei 70 anni in Russia c’era anche lui e fu un grande successo. Circa 15 anni fa mi chiamò, essendo io uno dei fondatori dell’ospedale San Raffaele di Milano, affinché gli segnalassi un professore per curare il suo male. Un male grave, visto che i medici allora mi dissero che aveva solo 5 mesi di vita. Invece lui è stato grandissimo, ha resistito 15 anni. Un vero miracolo.