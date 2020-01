L’addio della piccola Charlotte al suo papà Andrew O’Dwyer La foto virale della bimba con il casco del papà, ha un significato speciale. Ecco la storia che si cela dietro di essa..

Da pochi giorni sul web, gira la foto di una bimba di venti mesi chiamata Charlotte, che durante il funerale del suo papà, Andrew O’Dwyer, è in piedi vicino la sua bara. E’ diventata virale, poiché l’uomo ormai è considerato da tutti un eroe, visto che ha perso la vita per domare gli incendi, che stanno devastando l’Australia negli ultimi giorni.

Una storia commovente che ha sciolto i cuori di tutti. La piccola, durante il rito funebre, era in prima fila con la sua mamma, per fare il suo ultimo saluto al suo amato papà,.

Durante la celebrazione, Charlotte ha voluto indossare il suo casco, un gesto che molto probabilmente le aveva insegnato Andrew, ma che ha commosso tutti i presenti, ma soprattutto l’intero mondo del web.

Il giovane Vigile del Fuoco, di soli trenta sei anni, è deceduto lo scorso diciannove dicembre vicino la città di Buxton, mentre era sul camion, insieme ad i suoi colleghi e l’uomo alla guida ha perso il controllo del mezzo.

L’incidente è stato gravissimo ed infatti l’uomo è rimasto schiacciato dal veicolo, insieme a lui anche un suo amico e collega non ce l’ha fatta, Geoffrey Keaton. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

I funerali si sono celebrati qualche giorni fa ed in molti hanno deciso di presentarsi per dargli il loro ultimo saluto e per far sentire la loro presenza a tutti i suoi familiari, che sono distrutti da questa grande perdita.

In prima fila, c’era appunto la moglie insieme alla piccola Charlotte. Il comandante dei pompieri australiani, ha consegnato una medaglia in onore di Andrew alla bimba e le ha detto:

“Piccola Charlotte, tuo padre era un uomo speciale, un eroe. E’ andato via per questo. L’amore che provava per i Vigili del Fuoco era denso come il sangue che scorreva nelle sue vene!”

Una storia commovente, che ha sciolto i cuori di tutti.

