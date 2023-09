Al supermercato Panorama di Treviso ladri abbandonano la bimba di 4 anni per scappare, dopo che sono stati pizzicati mentre rubavano della merce dal negozio. I Carabinieri li hanno fermati poco dopo il furto nel supermercato che si trova in viale della Repubblica. I due brasiliani sono scappati senza il passeggino, dove non c’era solo la refurtiva, ma anche la figlioletta.

I due genitori di origini brasiliane erano entrati nel supermercato di Treviso insieme alla figlia, che si trovava nel passeggino. Erano intenzionati a rubare la merce: avevano nascosto, infatti, cento euro di pesce.

Avevano deciso di pagare solo una parte della spesa, nascondendo quella più costosa nel cestello sotto il passeggino, tra giocattoli e abitini della bimba. Quando li hanno scoperti, la coppia è scappata via dal supermercato Panorama, lasciando la refurtiva nel passeggino. Dove, però, c’era ancora la figlia di 4 anni.

Ad accorgersi del loro fare sospetto i commessi del supermercato. Quando hanno cercato di passare alle casse, anche la guardia giurata e l’addetto all’antitaccheggio hanno chiesto di mostrare tutto il contenuto del passeggino.

Quando hanno minacciato di chiamare i Carabinieri, i due genitori, che hanno negato il furto fino all’ultimo, hanno scavalcato le casse scappando via, lasciando lì il passeggino con la figlia. Non avrebbero potuto correre lontano con quell'”impiccio”.

Ladri abbandonano la bimba di 4 anni dopo il furto, ma i Carabinieri li fermano poco dopo

I Carabinieri, chiamati dagli operatori del supermercato, hanno presto trovato la coppia. Mentre nel negozio la bimba si guardava intorno spaesata e spaventata, cercando la mamma e il papà e trovando conforto solo in perfetti estranei.

Fonte foto da Pixabay

I Carabinieri hanno poi permesso alla famiglia di ricongiungersi, ma l’episodio avrà conseguenze per la coppia di genitori che hanno provato a derubare il supermercato. Adesso rischiano non solo la denuncia per furto, ma anche quella più grave di abbandono di minore. Non hanno esitato a lasciare la povera figlia nel passeggino pur di mettersi in salvo.