A Foggia un ladro ruba un telefono cellulare a un bimbo di 6 anni, come mostrano le immagini di una telecamera di sicurezza che ha immortalato tutta la scena. Scatta l’indignazione online per un gesto davvero ignobile. Ma poco dopo, a quanto si apprende, il ladro si sarebbe pentito, riconsegnando il dispositivo al suo legittimo proprietario.

La storia risale allo scorso 13 settembre, quando un bambino di 6 anni è che in strada ha subito un furto. Le telecamere di videosorveglianza di un ristorante locale avevano immortalato il momento in cui l’uomo ha compiuto il furto di un telefono che, tra l’altro, nemmeno funzionava.

Il ladro avrebbe prima distratto il fratello maggiore, con la scusa di avere una sigaretta. E poi avrebbe strappato dalle mani del bambino più piccolo, di soli 6 anni, il telefono con cui stava giocando. Per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Le immagini, pubblicate, avevano destato molto clamore e tanta indignazione. Si vede il bambino piangere quando l’uomo gli strappa via dalle mani il telefono cellulare. I gestori del ristorante, che hanno fornito le immagini della telecamera, avevano lanciato un appello sui social:

Se qualcuno lo conosce e mi fa riavere il cellulare, gli offro una cena, non perché il telefono valga qualcosa, ma per il bambino che non ha smesso di piangere perché traumatizzato e dispiaciuto per il gesto!