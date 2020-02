Lady Diana, la Regina Elisabetta II le scrisse in una lettera di divorziare Sul caso di Lady Diana emerge una nuova verità: la Regina Elisabetta II le scrisse una lettera in cui le diceva di divorziare

Sul caso di Lady Diana e della sua separazione dal principe Carlo spunta ora una lettera che la Regina Elisabetta II le avrebbe scritto di suo pugno per chiedere alla principessa di divorziare da suo figlio. A distanza di molti anni dalla morte della mamma dei principi William e Harry emerge una verità che stravolgerebbe le cose.

La regina inglese avrebbe scritto una lettera alla principessa triste in cui in maniera diretta le disse che era meglio divorziare dal principe Carlo. Le cose tra Lady D e l’erede al trono britannico andavano già male, praticamente il loro matrimonio era arrivato al capolinea. La coppia era già separata da tre anni. Ma la decisione di divorziare non era ancora stata presa.

Secondo quanto emerso dai racconti, la principessa Diana accolse con estrema tristezza le parole della suocera. A riportare la notizia è il giornale Mirror: la lettera con lo stemma dei Windsor e la scrittura della Regina Elisabetta II arrivò direttamente a casa di Diana come un fulmine a ciel sereno, mai si sarebbe aspettata di ricevere una lettera del genere scritta dalla madre di colui che all’epoca era ancora il marito.

La lettera le venne recapitata a poche settimane di distanza dalla prima intervista in cui Lady Diana parlava di matrimonio fallito, l’intervista del novembre del 1995 rilasciata a Martin Bashir in cui per la prima volta parlò dell’amante di Carlo, Camilla, di fronte a 22,8 milioni di spettatori. La regina non deve aver gradito e ha agito di conseguenza.

Un messaggero della sovrana bussò alla sua porta per consegnarle la missiva, in cui le si chiedeva di divorziare dal marito. Secondo quanto riferito dai media inglesi, ecco cosa avrebbe scritto la sovrana: “Mi sono consultata con l’arcivescovo di Canterbury e con il primo ministro e, naturalmente, con Carlo, e abbiamo deciso che sia meglio per te divorziare“.

E Diana non potè far altro che accettare il divorzio, perdere il titolo di sua Altezza Reale e inchinarsi come ogni suddito al cospetto dell’ex e dei figli. Fu in quell’occasione che William, allora 14enne, le disse: “Non preoccuparti mamma, te lo restituirò un giorno quando sarò Re”.