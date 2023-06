Grande commozione e rabbia sul sinistro che ha coinvolto una Lamborghini finita contro una Smart a Roma. A bordo dell’auto di lusso c’erano alcuni youtuber intenti a registrare alcuni video per una sfida. Il video prima del sinistro costato la vita a un bimbo di 5 anni è stato parzialmente diffuso e si sente una voce chiedere cosa ci fa lì quella Smart, prendendosi gioco dell’utilitaria. Poi la tragedia.

Il video pubblicato prima dell’incidente stradale che è costato la vita a un bimbo di 5 anni alla periferia di Roma è stato registrato da alcuni youtuber. I giovani avevano preso a noleggio per due giorni un Suv Lamborghini per una sfida: trascorrere 50 ore dentro quell’auto di lusso.

Il mezzo era guidato da un ragazzo di 20 anni e a bordo c’erano in tutto cinque persone. Durante il tragitto, però, a un certo punto la Lamborghini ha finito la sua corsa contro una Smart. I Carabinieri hanno già sequestrato i telefonini dei ragazzi per capire se stessero girando in quel momento per partecipare a una challenge su YouTube.

Un video di pochi minuti confermerebbe questa prima ipotesi. Alla guida della Lamborghini c’era Matteo Di Pietro: lo youtuber adesso è indagato per omicidio stradale. Poco prima delle 16 di mercoledì 14 giugno a Casal Palocco ha causato il sinistro con una Smart ForFour.

Un bambino di 5 anni morto, la sorellina e la madre in gravi condizioni. È il bilancio dello scontro a Roma tra un Lamborghini Ursus e una Smart. A bordo del suv di lusso cinque giovani che stavano girando un video per il loro canale YouTube

Sulla Smart viaggiavano Elena, una mamma di 29 anni, e i due figli di 5 e 3 anni. Il bimbo di 5 anni, Manuel Proietti, ha perso quasi subito la vita. Mentre la sorellina più piccola ha ricevuto le prime cure prima di andare in ospedale in codice rosso. Sia lei sia la madre hanno ricevuto le dimissioni in mattinata.

Lamborghini contro la Smart: Manuel ha perso la vita per una folle challenge?

Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima.

Queste le parole rilasciate su Instagram da Vito Loiacono, uno dei ragazzi di The Borderline, il gruppo di YouTuber coinvolto in questo sinistro. I pm hanno già affidato una consulenza tecnica per accertare la velocità del SUV, mentre la polizia locale è al lavoro sui cellulari degli occupanti dell’auto di lusso.