L’amore troppo cieco fa male Si innamora pazzamente di un uomo, lo sposa e finisce bloccata in un paese straniero, mentre l'uomo le ruba i soldi per andare a vivere con un'altra donna. Ecco cosa è accaduto

Claire Alcantara, 46 anni, di Dudley, nelle Midlands occidentali, è madre di tre figli e recentemente il suo volto è diventato noto dopo che i media hanno esaminato il suo caso. Si innamorò di Franklin Alcantara, uno studente di 34 anni che incontrò tramite Facebook, e che alla fine la tradì, rubandole 48 mila euro.

La madre è rimasta bloccata nella Repubblica Dominicana dopo che suo marito ha rubato i suoi risparmi, è diventata impotente e con il cuore spezzato. Sebbene Claire abbia ricevuto avvertimenti dalle sue figlie, ha continuato la sua relazione amorosa. Lo ha persino sposato per ottenere un visto per il coniuge.

Dopo due anni, si è trasferita nella Repubblica Dominicana, il paese di origine di Franklin, dopo aver finanziato la ristrutturazione della sua casa di famiglia nel paese dei Caraibi. Inoltre, ha acquistato a Franklin un’auto Jeep da 12.000 euro e gli ha dato i soldi che ha trasferito sul suo conto bancario congiunto.

Franklin disse a Claire che sarebbe stato assente per diversi mesi e subito dopo è scomparso. Si è appreso che ora vive con un’altra donna illegalmente nel Regno Unito. Claire è rimasta sola nella Repubblica Dominicana, con il cuore spezzato e senza soldi nemmeno per pagare un biglietto per tornare a casa sua.

“Ho speso tutti i miei soldi per questo e non ho modo di pagare un volo. Non avrei mai dovuto sacrificare nulla per Franklin ” , ha detto la donna ingannata in un’intervista. Ha raccontato come hanno iniziato a parlare attraverso l’applicazione di messaggistica di Facebook dopo che gli è piaciuta una delle sue foto.

Claire, che aveva subito un divorzio traumatico, era attratta da Franklin, e iniziarono a parlare ogni giorno via Skype.

Dopo sei mesi, fece domanda per un visto turistico per Franklin, così che potesse farle visita nel Regno Unito, ma la sua richiesta fu respinta. Siccome lui non poteva raggiungerla in Europa, la donna ha viaggiato per la Repubblica Dominicana.

Ha detto che ha speso molti soldi per ristrutturare la casa della famiglia del suo ragazzo. Nell’ottobre 2013 si sono sposati nel paese dei Caraibi, sebbene le figlie di Claire fossero contrarie. Le autorità per l’immigrazione hanno rifiutato di autorizzare l’ingresso di Franklin in Gran Bretagna, quindi Claire ha richiesto un passaporto irlandese per ottenere la nazionalità del paese di nascita di suo padre.

Claire ha aperto un conto bancario congiunto con suo marito e con i suoi soldi ha finanziato la costruzione di un appartamento nella parte superiore della casa di suo suocero con un costo di 18 mila euro. Nel 2017, la coppia si stabilì nella Repubblica Dominicana, dopo che Claire vendette la sua casa nel Regno Unito.

Dopo diverse controversie con Franklin, contattò l’ambasciata britannica per chiedere consigli sul caso, la informarono che il conto bancario che avevano insieme era ora solo a suo nome. Ha affrontato Franklin e lui le ha detto che era un malinteso, giorni dopo ha annunciato i suoi presunti piani per lavorare all’estero ed è scomparso.

Presumibilmente, Franklin doveva stare fuori tre mesi, ma sono diventati sei. Claire sospettava che non sarebbe tornato e dopo aver indagato, ha scoperto che suo marito si era trasferito nel Regno Unito, stabilendosi a casa di un’altra donna.

Adesso Claire è una senzatetto nella Repubblica Dominicana, la famiglia di Franklin l’ha sfrattata da casa. Franklin ha detto che Claire si è rifiutata di viaggiare con lui nel Regno Unito perché “faceva troppo freddo”. Ha detto che la sua nuova ragazza lo ha lasciato dopo che Claire l’ha contattato. Ha negato di aver imbrogliato la sua ex moglie.

Si aspetta che venga fatta giustizia e che Franklin venga espulso dalle autorità. Il caso divenne presto virale, è un avvertimento per coloro che stabiliscono relazioni a distanza con persone che conoscono attraverso i social network. Non è la prima volta che viene registrato un reclamo per tale truffa. Condividilo