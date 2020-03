L’anziana signora isolata nel giorno del suo compleanno L'anziana signora è in isolamento, come sta accadendo in molti paesi colpiti dal coronavirus. E come tanti si ritrova da sola il giorno del suo compleanno. Ma guardate cosa hanno fatto i vicini della signora per renderla felice. Hanno commosso milioni di utenti

In Spagna, i cittadini vengono messi in quarantena di fronte alla pandemia del nuovo coronavirus e il governo ha dichiarato lo stato di allarme dal 13 marzo, esortando la popolazione a limitare la loro circolazione in tutto il paese. Le autorità lavorano per garantire che i cittadini rimangano confinati, i quali possono uscire rigorosamente per necessità.

Grazie a una chiamata sui social network, ogni sera alle 20:00 le persone escono dai loro balconi per applaudire il personale sanitario che sta combattendo la pandemia. Nel mezzo della paura, dell’incertezza e delle difficoltà che comporta l’isolamento, ogni famiglia cerca di ridurre l’ansia e offrire sostegno ai più vulnerabili.

Come hanno fatto gli abitanti di Charo, una signora del quartiere Lavapiés di Madrid che i vicini non hanno voluto abbandonare per il suo compleanno. Dal momento che non poteva condividere il suo giorno speciale con nessuno, si sono presi cura di preparare una sorpresa che ha commosso tutti sulle reti.

Charo vive a Madrid da sola, i suoi vicini sono venuti a conoscenza della sua situazione di fronte alle rigide misure di confinamento imposte in Spagna. In un video pubblicato su Twitter da @lavapiesdondeva, è stata apprezzata la reazione dell’anziana quando aprendo la porta di casa esi è ritrovata una torta con una candela per lei.

La vicina che era incaricata di registrare la scena con il suo telefono cellulare informò la signora Charo che fu una sorpresa che i vicini avevano organizzato per lei. Quando uscì sul portale, decine di vicini dai suoi balconi cominciarono a cantare “Happy Birthday” e le loro voci riecheggiarono nel cortile interno dell’edificio.

Alla fine, tutti hanno lanciato una pioggia di applausi in onore della donna. Charo non riusciva a contenere l’emozione e attraverso la finestra si è sporta per ringraziare tutti.

“Charo, ci vediamo alle otto”, si sente dire da uno dei vicini riguardo all’usanza che riunisce tutti gli abitanti della Spagna per rendere omaggio al personale sanitario con un applauso. Il video, che ha raggiunto oltre 2,5 milioni di visualizzazioni, ha commosso tutti sulle reti generando molti commenti.

La dura realtà che deve affrontare l’onorevole signora per il suo compleanno è venuta alla luce. Charo fa fatica a tenere la casa, il suo blocco di edifici è stato uno di quelli venduti dalla fondazione “Fusara” a una società, ecco perché vogliono sfrattarla.

Gli edifici chiamati blocchi sono quelli che sono stati venduti a fondi di investimento, sebbene dozzine di famiglie risiedano in essi che, a causa degli alti prezzi di affitto, non possono affrontare i pagamenti nonostante alcuni abbiano vissuto lì per decenni.

“Queste cose accadono nei blocchi in difficoltà, creando comunità”, dice il messaggio della pubblicazione in cui è stato condiviso il video.

Non andartene senza diffondere queste scene così emozionanti che ci danno speranza e ci ricordano il valore della solidarietà.