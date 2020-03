L’anziana signora rischia una grossa frode ma uno sconosciuto la salva Un'anziana signora di 90 anni prende un taxi per farsi portare alla banca. L'uomo comincia a preoccuparti appena la signora gli racconta le sue intenzioni e porta subito l'anziana signora alla polizia...il suo gesto è stata apprezzato da migliaia di persone

I truffatori non riposano, sono sempre alla ricerca delle loro nuove vittime e inventano modi ingegnosi per far cadere le persone nelle loro trappole, per fortuna ci sono persone che sono sempre pronti per combatterli e che non consentono che qualcuno ne sia vittima se possono evitarlo, come un tassista che ha impedito a un’anziana signora di essere truffata.

Ciò è accaduto in California, negli Stati Uniti, quando una donna di oltre 90 anni è salita su un taxi e ha chiesto all’autista di portarla in banca, poiché doveva ritirare 25 mila dollari perché ha doveva estinguere un debito che aveva con l’Internal Revenue Service.

Al tassista sembrava che l’importo fosse eccessivo, specie perché la donna non sapeva niente dell’esistenza del debito fino a qualche giorno prima, quindi non esitò a dire alla donna che molto probabile la stavano ingannando, ma la signora era ancora incredula di questa possibilità.

Per fortuna hanno continuato con i discorsi e la donna gli ha detto che un impiegato dell’IRS l’aveva chiamata e le aveva detto che avrebbe dovuto pagare quell’importo il prima possibile e il tassista, che era abbastanza intelligente, ha chiesto alla signora di lasciargli il numero di telefono dell’impiegato e la donna acconsente.

“Ho chiamato e chiesto all’uomo che ha risposto se conosceva la donna che era con me, a cui ha risposto di no; Da lì ho saputo che qualcosa non andava “, ha detto il tassista. Il tassista ha continuato a premere il truffatore, fino a quando non ha riattaccato, quindi ha provato a chiamare qualche altra volta, non ha mai risposto alle chiamate e alla fine il truffatore ha bloccato il numero del tassista, quindi non poteva più chiamare.

Nonostante tutto, la donna non riusciva ancora a credere nella teoria della truffa, quindi l’autista del taxi le suggerì di recarsi in una stazione di polizia per denunciare il fatto e la donna fu d’accordo con lui sul fatto che sarebbe stata la cosa migliore da fare. corrobora la sua teoria.

Già alla stazione, un agente di polizia ha confermato che, in effetti, stavano cercando di truffarla e che era riuscita a salvarsi perché il tassista l’aveva aiutata. “È positivo che il tassista sia riuscito a salvare la donna, sarebbe stato terribile per lei scoprire la truffa dopo aver perso i suoi soldi”, ha detto un utente di Internet.

Come ringraziamento per aver aiutato una persona anziana, il dipartimento di polizia ha premiato il tassista con una carta da $50. Questo è un buon esempio del fatto che tutti possono aiutare la persona accanto a loro, soprattutto se è una persona anziana.