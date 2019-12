Lapo Elkann, incidente in Israele. Le sue condizioni di salute L'imprenditore italiano è rimasto coinvolto in un incidente d'auto a Tel Aviv

Lapo Elkan è rimasto coinvolto in un incidente d’auto una decina di giorni fa a Tel Aviv. Attualmente l’imprenditore italiano è ricoverato in un ospedale in Svizzera.

Lapo Elkan, l’incidente a Tel Eviv

È successo una decina di giorni fa a Tel Aviv, Israele: Lapo Elkann è stato coinvolto in un’incidente d’auto durante la tappa di un suo viaggio nel Paese. L’uomo è stato portato subito in terapia intensiva dove è finito in coma. Attualmente l’imprenditore italiano è tornato in Europa e sta bene, continua la sua convalescenza in un ospedale in Svizzera.

«Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia», ha detto Lapo durante una videochiamata al Corriere della Sera.

Lapo Elkan, come sta ora

Il nipote dell’avvocato Agnelli, fratello del presidente di Fca attualmente sta bene e ringrazia il cielo di essere uscito vivo da quell’incidente che lo ha cambiato. Ha infatti ammesso che dopo questa esperienza vuole occuparsi della sua Onlus per fare del bene impiegando tempo e risorse economiche.

Elkann stava tornando a Tel Aviv da Gerusalemme, proprio nella città si era recato in visita al Muro del Pianto. Al momento dell’incidente, di cui non è chiara la dinamica, era solo in auto. Quindi lo schianto non ha coinvolto altre persone e anche ora che Lapo sta bene non ci resta che tirare un sospiro di sollievo.