La comunità di Rezzato, in provincia di Brescia, in Lombardia, si stringe alla famiglia di Lara Stefana, una giovane donna di 29 anni che ha perso la vita improvvisamente. Dopo un malore, si è recata due volte in ospedale, al pronto soccorso. Poi il decesso improvviso. Una miocardite non le ha dato scampo. Lascia così giovane i suoi affetti più cari, ancora increduli per l’accaduto.

In pochi giorni dal primo malore, Lara Stefana se n’è andata: il suo cuore si è fermato per sempre dopo una miocardite, un’infiammazione del muscolo cardiaco. Di solito si presenta dopo infezioni virali, ma anche a causa di patologie autoimmuni e infiammatorie sistemiche.

Da qualche giorno Lara Stefana non si sentiva bene. Per ben due volte la giovane donna, che viveva nel Comune di Rezzato, in provincia di Brescia, era stata ricoverata in ospedale. Ma i medici non hanno potuto far nulla per salvare la sua giovane vita.

Proprio a Rezzato sabato 6 maggio 2023 al mattino, alle ore 10, la comunità si stringerà alla famiglia in lutto per l’ultimo saluto, nei funerali che si svolgeranno nel Santuario della Madonna di Valverde. Al momento il suo corpo riposa nella Casa funeraria La Cattolica.

Lara Stefana lascia la mamma Raffaella, il papà Giovanni, la sorella Elena e la nonna Lina. Così come i tanti amici, colleghi e conoscenti che la ricordano per il suo sorriso, la sua voglia di vivere, la sua immensa energia, le sue passioni, il ballo e i viaggi.

L’addio a Lara Stefana, con i messaggi commossi sui social di chi la conosceva e la amava

Tanto cordoglio anche online, con messaggi di addio da chi la conosceva. Tutti sono increduli di fronte a una realtà che si fa fatica ad accettare, proprio per la giovane età e per la velocità con cui tutto è accaduto.

L’Avis Comunale di Rezzato, di cui fa parte la mamma di Lara, esprime il proprio cordoglio: