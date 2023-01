Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella giornata di sabato 7 gennaio, a pochi chilometri da Larino. Purtroppo ad avere la peggio, una giovane mamma di 39 anni, chiamata Mariangela Iorio. Purtroppo ha perso la vita poche ore dopo, mentre era ricoverata in ospedale.

La donna era molto conosciuta proprio per la sua professione di psicologa e psicoterapeuta. Era diventata anche vicepresidente della Commissione di pari opportunità della Regione Molise.

Nella giornata di sabato 7 gennaio, era in macchina con il marito e il figlio. Era originaria di Morrone del Sannio, ma viveva da tempo nel piccolo comune di Larino, a Campobasso, in Molise.

Erano quasi arrivati nel comune in cui vivevano, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, le due auto si sono scontrate frontalmente.

Il sinistro è apparso sin da subito molto grave e i passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Le condizioni di Mariangela sono apparse molto più critiche rispetto agli altri.

Per questo motivo l’hanno stabilizzata sul posto e successivamente l’hanno elitrasportata d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni del Tronto. Però è proprio qui, che nella giornata di domenica 8 gennaio, la giovane donna ha perso la vita, per i traumi riportati dopo lo scontro.

Il lutto per la scomparsa di Mariangela Iorio

La notizia straziante di questa donna si è diffusa molto velocemente sia nell’ambito in cui lavorava, che nella comunità. Infatti sono molte le persone che stanno cercando di mostrare vicinanza ai suoi familiari.

Molti suoi colleghi tra ieri ed oggi, hanno deciso di chiudere gli studi in segno di lutto e di vicinanza.

Nel frattempo sono davvero tante le persone che sui social hanno voluto scrivere dei messaggi di cordoglio per la giovane. Hanno voluto ricordarla ed hanno anche voluto dire delle parole di conforto ai suoi cari.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo sinistro, che è al vaglio delle forze dell’ordine.