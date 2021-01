Arrivata la condanna per la madre della piccola June Love: è morta dopo che la madre l'ha lasciata chiusa in auto

Dopo più di un anno dalla tragica morte della piccola June Love, è arrivata la condanna per la madre. La bimba ha perso la vita a 2 anni e nonostante i tentativi dei medici arrivati sul posto per rianimarla, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Un evento tragico che ha sconvolto migliaia di persone. La donna nel 2013, aveva già perso la custodia di un figlio. Gli agenti lo avevano trovato sul letto, con accanto della cocaina.

La drammatica morte della piccola June, è avvenuta nel settembre del 2019, a West Carson, nella Contea di Los Angeles. La mamma l’ha lasciata chiusa in auto per diverse ore.

Ha lasciato i riscaldamenti accesi ed ha anche messo una coperta sulle gambe della piccola. Ma intorno alle 5 del mattino, quando la donna è tornata alla sua macchina, si è resa conto che la sua bimba era in gravi condizioni. Aveva vomitato ed aveva difficoltà respiratorie.

Sul posto è arrivata d’urgenza un’ambulanza e i sanitari hanno deciso di trasportare la piccola al vicino ospedale, con la speranza di poterla salvarle. I medici del pronto soccorso hanno fatto il possibile, ma pochi minuti dopo il suo arrivo, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le forze dell’ordine, ovviamente, hanno avviato in fretta un’indagine. Hanno interrogato la madre, che ha ammesso di aver lasciato la figlia in auto, per andare a bere in un bar con un suo amico.

Condannata la madre della piccola June Love

Dopo la confessione, la donna è stata accusata di omicidio, abuso ed abbandono di minore. Le indagini degli inquirenti si sono concluse pochi mesi fa.

Nelle scorse ore, è stata emessa la condanna definitiva per la madre. Il giudice che si è occupato del caso, ha deciso di condannarla a 14 anni di reclusione, che dovrà scontare nel carcere della Contea.

Secondo ciò che hanno riportato alcuni media locali, la madre aveva dei problemi di dipendenza sia di alcol, che di droghe. Molte persone non riescono a spiegarsi il motivo per cui non le abbiano mai tolto la custodia della piccola June.