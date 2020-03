Latina, tenta di fermare un fuggitivo dalla “zona rossa” di Fondi, agricoltore viene ucciso Orrore a Fondi, vicino Latina: un uomo tenta di fuggire dalla "zona rossa" e uccide a bastonate l'agricoltore che tenta di impedirglielo. Ecco cos'è successo

Tragedia a Fondi, Latina: un uomo è stato aggredito e ucciso perché ha tentato di bloccare la fuga di un uomo che voleva scappare dalla zona rossa. L’uomo, aveva 69 anni ed era un agricoltore della zona, è stato ucciso per mano di un 44 enne che l’avrebbe ucciso a bastonate

L’uomo tentava la fuga per le campagne quando si è imbattuto nell’uomo, proprietario del campo: il 44 era un pachistano ex dipendente dell’agricoltore. La dinamica è ancora da costruire e ci sarebbero infatti due ipotesi

La prima è che stesse cercando di scappare, mentre ora emerge un’altra ipotesi: l’uomo si è recato nei campi per reclamare un mancato pagamento di uno stipendio arretrato. E da lì è sfociata la lite

A scoprire il cadavere è stato il figlio della vittima che ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti stanno cercando di indagare e ricostruire la dinamica dei fatti

Il tutto è avvenuto in via Molelle, tra i comuni di Itri e Fondi, i confini della ‘zona rossa’. Il 44 ora è stato fermato e si trova in stato di fermo nel commissariato di polizia di Fondi, è stato possibile risalire a lui perché durante l’aggressione l’uomo è riuscito a sfilargli il codice fiscale e a tenerlo con sé.

Quelle zone sono state dichiarate zona rossa proprio per l’alto numero di contagi da COVID-19. Tutto il Paese è in ginocchio, la situazione è allarmante anche all’estero la situazione si sta aggravando di ora in ora.