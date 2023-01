I servizi sociali l’hanno abbandonata. Laura Winham è deceduta nella sua casa e il corpo è stato rinvenuto solo dopo 3 anni. I famigliari, che non avevano più contatti con la giovane donna che aveva ricevuto una diagnosi di schizofrenia e si era allontanata da loro di sua volontà, denunciano una situazione che ha portato al triste epilogo. Con il ritrovamento del suo corpo in avanzato stato di decomposizione.

I medici avevano diagnosticato a Laura Winham la schizofrenia. Non poteva prendersi cura da sola di se stessa. Lei aveva scelto di allontanarsi dalla sua famiglia, andando a vivere da sola. I servizi sociali inglesi dovevano occuparsi di lei, ma qualcosa non ha funzionato.

Per più di 3 anni, infatti, nessuno si è accorto che Laura Winham era deceduta nella sua casa in un edificio popolare di Woking, nel Surrey, in Inghilterra. La famiglia oggi denuncia il Sistema Sanitario nazionale e i servizi sociali.

La polizia ha trovato nel maggio del 2021 il corpo mummificato della donna di 38 anni. Secondo i famigliari, dai quali la donna si era allontanata da tempo, i servizi sociali non si sono resi conto del peggioramento delle sue condizioni di salute e non hanno nemmeno effettuato i controlli di routine per sapere se stesse bene.

Per tre anni e mezzo il suo corpo senza vita è rimasto chiuso nella sua casa. Nonostante le prestazioni di invalidità e l’erogazione del gas non fossero più attive.

Laura Winham deceduta in casa, il suo corpo ritrovato solo dopo 3 anni e mezzo

A quasi due anni dal ritrovamento del suo corpo, si terrà l’udienza preliminare in tribunale. Il 30 gennaio le autorità dovranno stabilire se indagare sui servizi sociali per inadempienze.

Per la sua famiglia il sistema l’ha persa. Le cure avevano cominciato a fare effetto e si stava anche laureando. Poi improvvisamente il peggioramento, l’allontanamento definitivo dalla famiglia e i servizi sociali che l’hanno abbandonata.