L’autista costringe una coppia a scendere dall’autobus Si stavano baciando sull'autobus come capita spesso nelle coppie, solo che loro erano due ragazzi. La reazione dell'autista ha fatto il giro del web. Voi come la pensate?

In Messico, un autista di autobus arrabbiato ha inviato due omosessuali a scendere dai mezzo perché si stavano baciando. L’incidente è avvenuto in un’unità sulla rotta 63 del sistema SITRAN Business Route, a Guadalajara, in Messico. L’autista, infastidito dalle manifestazioni aperte dell’affetto della coppia gay, fermò l’autobus e disse:

“Qui non è il posto giusto per baciarsi (…) potete fare le loro vostre cose altrove “. Attraverso un video che si è diffuso sui social network e che è diventato virale, altri passeggeri hanno documentato l’incidente che si è verificato sulla strada tra Calzada Independencia e Plaza del Sol.

«L’autista dell’autobus ci stava prendendo in giro mentre guidava. Frenava di frequente per impedirci di baciarci”, ha detto uno dei giovani. Sebbene il caso sia già ben noto su Internet, né le autorità né le agenzie statali hanno ancora pronunciato alcuna dichiarazione in merito. Quando il conducente ha fermato l’unità, c’è stata una forte discussione. Uno dei giovani gli disse:

“Non hai il diritto di negare il servizio di trasporto pubblico a chiunque, soprattutto se stiamo pagando”. Qui puoi vedere l’altro giovane scendere dall’autobus per il terribile momento che hanno avuto.

L’omofobia è un atteggiamento ostile che si esprime in diverse forme attive di violenza fisica e verbale. È un rifiuto silenzioso e istituzionalizzato di persone identificate come omosessuali, il cui accesso a diritti, spazi, riconoscimento, prestigio o potere è limitato. L’omofobia è diffusa nella società messicana, al punto che il Messico è il secondo paese al mondo, dopo il Brasile, con il più alto tasso di criminalità contro la comunità gay. La stragrande maggioranza è fatta contro omosessuali uomini.

In Messico , il matrimonio tra persone dello stesso genere è legale in diciannove stati a livello statale e in altri stati a livello comunale. Nello stato di Jalisco, la cui capitale è Guadalajara, la Corte Suprema di Giustizia lo ha ordinato nel 2016, tuttavia le organizzazioni hanno denunciato che la sentenza non è stata rispettata.

L’atteggiamento negativo del guidatore nei confronti dei giovani omosessuali mostra una cultura macho che non accetta relazioni umane non eterosessuali. Questo problema socioculturale persiste oggi in molti paesi dell’America Latina.

Dovremmo chiederci, l’autista avrebbe avuto la stessa reazione se chi si fosse baciato fosse una coppia eterosessuale? O due donne? O due vecchi? La chiave di queste domande potrebbe risiedere nel rispetto della diversità e nell’apertura ideologica della questione.