“L’autopsia è stata anticipata” Villa Pamphili, gli esiti degli esami su mamma e bimba trovate senza vita

Autopsie in corso su una donna e una bimba di sei mesi trovate a Villa Pamphili, Roma, per determinare cause e data del decesso, oltre a identificare le vittime.

Attualmente sono in corso le autopsie sui corpi di una donna e di una bimba di sei mesi rinvenuti ieri all’interno di Villa Pamphili a Roma. L’esame autoptico, inizialmente programmato per martedì, è stato anticipato a oggi, con l’obiettivo di stabilire le cause e la data del decesso. La procura ha inoltre ordinato un esame del DNA, necessario per identificare le vittime e determinare un possibile legame di parentela, poiché al momento non sono state ancora riconosciute.

Dettagli sulle autopsie

L’autopsia condotta sulla donna trovata priva di vita sabato a Villa Pamphili ha avuto esito negativo riguardo alla presenza di lesioni sul corpo. Inoltre, è stata eseguita una TAC che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti. Sono stati effettuati prelievi per esami tossicologici, i cui risultati saranno disponibili entro circa sessanta giorni. Questi esami sono fondamentali per fornire maggiori informazioni sulle condizioni di salute della vittima e sulle circostanze che hanno portato al decesso.

Indagini in corso

L’attività investigativa è coordinata dal pubblico ministero Antonio Verdi, il quale ha il compito di accertare le cause del decesso delle due vittime e di stabilire la data della morte. Risulta che il corpo della donna fosse in uno stato avanzato di decomposizione, mentre quello della bimba appariva in condizioni diverse, il che potrebbe suggerire tempistiche differenti relative ai decessi. Le indagini si concentrano ora sulla raccolta di ulteriori prove e sulla verifica di eventuali collegamenti tra le due vittime.

Contesto della scoperta

La scoperta dei corpi ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale. Villa Pamphili, un noto parco pubblico di Roma, è spesso frequentato da famiglie e visitatori, rendendo la situazione ancora più inquietante. Le autorità stanno lavorando per chiarire i dettagli del caso e garantire che giustizia venga fatta. La procura ha invitato chiunque possieda informazioni utili a farsi avanti, contribuendo così a fare luce su una vicenda che ha colpito profondamente l’opinione pubblica.