Non rispondeva a nessuno da diversi giorni, così alcuni familiari hanno chiesto alle forze dell’ordine di andare a controllare. Stefano Mastropietro è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Aveva 44 anni ed era il papà di Pamela Mastropietro, la 18enne fatta a pezzi nel 2018 a Macerata da Innocent Oseghale.

L’autopsia sarà necessaria per stabilire l’esatta causa del decesso. Secondo il medico legale potrebbe risalire a 4/5 giorni precedenti al ritrovamento.

Dopo la triste notizia, che si è rapidamente diffusa sul web, sono arrivate le parole di Alessandra Verni, mamma di Pamela ed ex moglie di Stefano.

Almeno tu ora puoi riabbracciarla. Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia.

Nei giorni precedenti, la donna aveva scritto ed inviato una lettera a Innocent Oseghale, l’uomo accusato di aver messo fine alla vita della figlia e condannato all’ergastolo.

Continua a ripetere di non aver violentato Pamela Mastropietro, che ora la fede lo aiuta ad andare avanti e che lavora in prigione 7 ore al giorno per 5 giorni a settimana.

Alessandra si è detta stanca di ascoltare le scuse di un uomo che dopo 5 anni non si è pentito di ciò che ha fatto a sua figlia insieme ai suoi amici. Ridotta a pezzi, chiusa in una valigia. Si appella al colore della sua pelle, alle violenze subite in passato, sottolineando che mai avrebbe potuto fare una cosa del genere. Di seguito, una parte delle parole scritte dalla madre di Pamela: